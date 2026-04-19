Zitterpartie gegen Stuttgart! Marcel Bär rettet Aue vor vorzeitigem Abstieg

Aspach/Aue - Die Horror-Serie hält an, aber der Abstieg ist um eine Woche vertagt! Erzgebirge Aue bleibt mit dem 2:2 (0:2) beim VfB Stuttgart II. am Sonntagabend zum 15. Mal in Folge sieglos, kann dank des späten Ausgleichstreffers von Marcel Bär (88.) den vorzeitigen Gang in die Regionalliga Nordost allerdings über das kommende Sachsenpokal-Halbfinale beim Chemnitzer FC hinauszögern. Zumindest theoretisch.

Mehrere Aue-Fans waren nach Stuttgart gereist, um ihre Mannschaft anzufeuern. Immerhin konnte der vorzeitige Gang in die Regionalliga Nordost verhindert werden. © picture point/Sven Sonntag

Das könnte mental doch noch mal ein paar Prozente bringen: "Wir haben ein bedeutendes Spiel vor uns, für das es wichtig war, eine gute Leistung zu bringen. Das haben wir über 90 Minuten nicht geschafft. Wir bringen uns zweimal um den eigenen Lohn. Das müssen wir für Mittwoch abschalten", meinte Keeper Martin Männel bei "MagentaSport".

Die VfB-Bubis ließen ihre individuelle Klasse in Person von Ex-Veilchen Nicolas Sessa (38.) aufblitzen, der sich erst an Julian Guttau vorbeidrehte und dann die Kugel sehenswert in den linken Knick schweißte.

Jeremy Arevalo (40.) mit dem Doppelpack und dann war es Männel, der den vorzeitigen K.o. durch Noah Darvich (42.) verhinderte.

Aue nicht die zwei Tore schlechter, aber zum wiederholten Male nicht in der Lage, über die komplette Spielzeit das eigene Leistungsvermögen auf den Platz zu bringen und dazu im Ballbesitz und – was nicht sein darf gegen eine zweite Mannschaft – auch in den Zweikämpfen schwächer unterwegs.

Dennoch gelang Julian Guttau (54.) der Anschluss und Aue packte den letzten Strohhalm, als Maximilian Herwerth den Ball mit der Hand spielte. Bär, seit voriger Woche neuer Kapitän, nahm die Verantwortung auf seine Schultern.