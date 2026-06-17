Zwölf Neue und drei Verbliebene bei Erzgebirge Aue: Doch viele Entscheidungen stehen noch aus
Aue - Die Profis haben noch Urlaub, erst am Sonntag um 15 Uhr ist Trainingsstart bei Erzgebirge Aue. Freie Tage hatte Trainer Khvicha Shubitidze (51) nicht. Höchstpersönlich begrüßte er alle bisherigen Neuzugänge, arbeitete Trainingspläne aus und machte sich persönlich in Tschechien ein Bild von den Trainingslager-Bedingungen. Aber auch er weiß: Beim FCE fallen in den kommenden Tagen noch einige Entscheidungen.
Zwölf Neue, drei Verbliebene aus dem Vorjahr, macht insgesamt 15 Spieler. Auch wenn die Verantwortlichen derzeit ranklotzen, in der Vorwoche gab es mindestens einen Neuen pro Tag, sollten noch einige Kicker hinzukommen.
"Wir werden am Sonntag sicherlich nicht mit 20 Mann ins Training starten", sagt FCE-Pressesprecher Lars Töffling. "Bis zum Auftakt werden vielleicht noch ein oder zwei Spieler hinzukommen, wo jetzt noch einige Details zu klären sind."
Offen ist auch noch, wer aus dem Vorjahreskader neben Marcel Bär (34), Max Uhlig (19) und Maxim Burghardt (21) bleibt. Eric Weinhauer (25) und Marvin Stefaniak (31) haben Angebote, überlegen noch.
Aber: Was ist mit Louis Lord (22), Martin Männel (38), Ricky Bornschein (26), Julian Günther-Schmidt (31) oder Anthony Barylla (29)? Alles Fragen, die mit Sicherheit erst am Sonntag beantwortet werden.
Erzgebirge Aue: Wer wird der neue Nachwuchschef?
Gleiches gilt für den Posten des Nachwuchschefs. Derzeit kümmert sich Shubitidze quasi nebenbei noch um diese Belange. Das war sein eigentlicher Job, bevor er die erste Mannschaft übernahm.
Die Stelle war ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Kandidaten gibt es einige, ohne dass es schon spruchreif ist, wer für den Posten infrage kommt. "Die dafür Verantwortlichen werden jetzt in die Gespräche gehen", so Töffling. Priorität werden aber jetzt erst einmal die Profis haben.
Auch die Stelle als Teammanager war ausgeschrieben. Der Nachfolger für Thomas Romeyke wird gesucht. Über 30 Bewerbungen gingen hier ein, auch hier geht es jetzt an die Auswahl.
Ob die Zeit reicht, um den neuen Teammanager gleich mit ins Camp zu nehmen, wird sich zeigen. Vom 28. Juni bis 2. Juli soll sich das komplett neu formierte Team kennenlernen.
Das Trainingslager geht in Roudnice nad Labem über die Bühne, das liegt 50 Kilometer vor den Toren von Prag. Kurz zuvor steigt der erste Test am Freitag, 26. Juni, um 18.30 bei Motor Marienberg.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)