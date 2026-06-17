17.06.2026 06:42 Zwölf Neue und drei Verbliebene bei Erzgebirge Aue: Doch viele Entscheidungen stehen noch aus

Die Profis haben noch Urlaub, erst am Sonntag um 15 Uhr ist Trainingsstart bei Erzgebirge Aue. Freie Tage hatte Trainer Khvicha Shubitidze (51) nicht.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Die Profis haben noch Urlaub, erst am Sonntag um 15 Uhr ist Trainingsstart bei Erzgebirge Aue. Freie Tage hatte Trainer Khvicha Shubitidze (51) nicht. Höchstpersönlich begrüßte er alle bisherigen Neuzugänge, arbeitete Trainingspläne aus und machte sich persönlich in Tschechien ein Bild von den Trainingslager-Bedingungen. Aber auch er weiß: Beim FCE fallen in den kommenden Tagen noch einige Entscheidungen.

Basteln weiter am Kader: Trainer Kvicha Shubitidze (51, r.) und Kaderplaner Steffen Ziffert. © picture point/Sven Sonntag Zwölf Neue, drei Verbliebene aus dem Vorjahr, macht insgesamt 15 Spieler. Auch wenn die Verantwortlichen derzeit ranklotzen, in der Vorwoche gab es mindestens einen Neuen pro Tag, sollten noch einige Kicker hinzukommen. "Wir werden am Sonntag sicherlich nicht mit 20 Mann ins Training starten", sagt FCE-Pressesprecher Lars Töffling. "Bis zum Auftakt werden vielleicht noch ein oder zwei Spieler hinzukommen, wo jetzt noch einige Details zu klären sind." Offen ist auch noch, wer aus dem Vorjahreskader neben Marcel Bär (34), Max Uhlig (19) und Maxim Burghardt (21) bleibt. Eric Weinhauer (25) und Marvin Stefaniak (31) haben Angebote, überlegen noch. FC Erzgebirge Aue Aue in der Regionalliga: Das ist alles anders Aber: Was ist mit Louis Lord (22), Martin Männel (38), Ricky Bornschein (26), Julian Günther-Schmidt (31) oder Anthony Barylla (29)? Alles Fragen, die mit Sicherheit erst am Sonntag beantwortet werden.

Überlegt noch, ob er bleibt: Marvin Stefaniak (31). © picture point/Sven Sonntag

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