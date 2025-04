Was passiert mit dem Haching-Spiel? Hansa Rostock droht Reisemarathon!

Schuld ist das ursprünglich am 2. März terminierte Spiel in Unterhaching. Das Verfahren hängt seit über einer Woche beim DFB-Bundesgericht in der Schwebe.

Mit dem Spiel am Sonntagabend bei Rot-Weiss Essen startet Hansa Rostock in die Englische Woche der 3. Liga . Keine 72 Stunden später wartet beim VfL Osnabrück die nächste Auswärtsaufgabe auf die Hansa-Kogge.

Der Uhlsport Park in Unterhaching hat mittlerweile ein überarbeitetes Sicherheitskonzept. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Und die Zeit drängt, am 17. Mai endet die Saison der 3. Liga! Bis dahin stehen nur noch drei realistische Terminslots zur Verfügung:

Der 15. oder 16. April (Dienstag oder Mittwoch). Es wäre die zweite Englische Woche, die darüber hinaus ziemlich kurzfristig käme. Unwahrscheinlich.

Der 22. April, ein Dienstag. Drei Tage nach dem schweren Auswärtsspiel bei Aufstiegskonkurrent Bielefeld und drei Tage vor dem Freitagabendspiel zu Hause gegen 1860 München. Anstrengend, aber theoretisch möglich. Ostern wäre futsch.

Dienstag oder Mittwoch, der 6./7. Mai. Die Woche nach dem Auswärtsspiel in Sandhausen (Samstag) und vor dem Ostduell mit Energie Cottbus (Samstag). Der "dankbarste" Termin - möchte der DFB Hansa wenigstens die größtmögliche Regeneration genehmigen.



Nicht infrage kommt die Kalenderwoche 18, in der Hansa am 1. Mai erst im MV-Pokal in Schöneberg und zwei Tage später in Sandhausen antritt. Und auch nicht die Woche zwischen Spieltag 37 und 38.

Egal, welcher Spieltermin es wird - der Verlierer würde Hansa Rostock heißen.