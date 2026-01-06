Alle Zeichen auf Verbleib: Rostock hat Veto gegen Naderi-Wechsel im Winter eingelegt

Rostock - Geht er oder bleibt er? Das Tauziehen um Sturm-Rakete Ryan Naderi (22) hält Hansa Rostock weiterhin in Atem und könnte sich zur Never-Ending-Story entwickeln. Nach TAG24 -Informationen gibt es aber guten Grund, für den Moment etwas gelassener mit der Personalie umzugehen.

Abschiedsgruß oder Wiedersehen in der Rückrunde? Derzeit stehen alle Zeichen auf einen Verbleib von Ryan Naderi (22) in Rostock. © IMAGO / Andy Bünning

Mitte Dezember kochten die Gerüchte um Naderi so richtig hoch. Seitdem hat sich das Interesse an Hansas bestem Stürmer (öffentlich) vervielfacht, Summen in Millionenhöhe geistern durch die Szene.

Die Rede ist laut Sky von einem Angebot in Höhe von zwei Millionen Euro, das Hansa abgelehnt haben soll. Für einen Drittligisten hätte das einen zweistelligen Prozentsatz des Spieleretats bedeutet.

TAG24 kann die genannten Summen nicht verifizieren, kennt aber die Rostocker Position: lieber mit Naderi den Aufstieg schaffen, als im Kampf um die 2. Bundesliga auf den wichtigsten Angreifer verzichten.

Die Zahlen sprechen eindeutig für den Mittelstürmer: In elf Ligaspielen mit dem Angreifer in der Startelf erzielte Hansa 26 Buden (davon sieben Naderi), in den acht Partien ohne Naderi von Beginn an oder als Joker nur fünf Törchen.



"Man sieht, wie wichtig er für uns ist, und deshalb wird er auch im Winter nicht nach Paderborn oder wohin auch immer wechseln", hatte Sportchef Amir Shapourzadeh (43) vor Wochen gegenüber der Ostsee-Zeitung klargemacht.

Nach TAG24-Informationen hat diese Maßgabe Anfang Januar noch immer Bestand, Rostock hat gegen einen Winterwechsel sein Veto eingelegt. Das Signal sei auch in der Branche angekommen.