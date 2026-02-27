Gegen die Unruhe! Hansa-Trainer wirbt mit Klopp-Vergleich um Vertrauen
Rostock - Fürchtet Daniel Brinkmann (40) um seinen Job bei Hansa Rostock? Nach vier sieglosen Partien in Folge wirbt der Kogge-Coach mit einem Vergleich zu Welttrainer Jürgen Klopp (58) um Vertrauen.
"Ich bin ein junger Trainer, und ich mache täglich meine Erfahrungen [...] und fühle mich auf jeden Fall der Aufgabe total gewachsen, die richtigen Schlüsse aus solchen Situationen zu ziehen", so Brinkmann zwei Tage vor dem Verfolgerduell gegen Rot-Weiß Essen (Samstag, 14 Uhr).
Was Brinkmann indirekt damit sagt: Er spürt, dass sich der Wind an der Ostsee dreht. Die Kogge droht frühzeitig den Aufstieg zu verpassen, weshalb sich die kritischen Stimmen mehren.
Nicht nur die Mannschaft steht vor den "Wochen der Wahrheit", sondern auch Brinkmann selbst. "Da gibt es auch keine Ausreden, wir haben klare Punkte, die wir einfach besser machen müssen", erklärt der Hansa-Trainer.
Umso mehr wirbt Brinkmann, seit knapp anderthalb Jahren Coach der Kogge, um Vertrauen in seine Person: "Ganz prominentes Beispiel: Jürgen Klopp hat vier Anläufe gebraucht damals in Mainz, um aufzusteigen. [...] Und heute ist er ein Welttrainer."
Hansa Rostock muss mit Rot-Weiß Essen endlich einen Großen der Liga schlagen
Brinkmann will sich nicht selbst in den Himmel heben, sondern die Unruhe im Hansa-Umfeld eindämmen: "So eine gewisse Grundentspanntheit ist, glaube ich, schon wichtig, auch der Mannschaft zu vermitteln."
Zugleich legt der 40-Jährige den Finger in die Wunde, weiß, dass die letzten Auftritte und auch die Punkte-Ausbeute gegen die Top5 der Liga ungenügend sind. Ein Anfang wäre ein Heimsieg gegen den Tabellenfünften Essen am Samstag.
"Das schließt aber nicht aus, dass man täglich kritische Punkte anspricht und immer mal noch eine Stunde drauflegt", bemüht Hansas Trainer Attribute wie Kritikfähigkeit und Fleiß.
Brinkmann wirkt authentisch, wenn er von "Stress" spricht, den er sich "selber mache".
Für ihn ist Rostock ebenso eine Chance, als Trainer aufzusteigen. Es muss ja nicht gleich der Champions-League-Titel eines Jürgen Klopps sein.
