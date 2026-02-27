Gegen die Unruhe! Hansa-Trainer wirbt mit Klopp-Vergleich um Vertrauen

Rostock - Fürchtet Daniel Brinkmann (40) um seinen Job bei Hansa Rostock ? Nach vier sieglosen Partien in Folge wirbt der Kogge-Coach mit einem Vergleich zu Welttrainer Jürgen Klopp (58) um Vertrauen.

Trainer Daniel Brinkmann (40) wirbt um Vertrauen im Hansa-Umfeld. (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

"Ich bin ein junger Trainer, und ich mache täglich meine Erfahrungen [...] und fühle mich auf jeden Fall der Aufgabe total gewachsen, die richtigen Schlüsse aus solchen Situationen zu ziehen", so Brinkmann zwei Tage vor dem Verfolgerduell gegen Rot-Weiß Essen (Samstag, 14 Uhr).

Was Brinkmann indirekt damit sagt: Er spürt, dass sich der Wind an der Ostsee dreht. Die Kogge droht frühzeitig den Aufstieg zu verpassen, weshalb sich die kritischen Stimmen mehren.

Nicht nur die Mannschaft steht vor den "Wochen der Wahrheit", sondern auch Brinkmann selbst. "Da gibt es auch keine Ausreden, wir haben klare Punkte, die wir einfach besser machen müssen", erklärt der Hansa-Trainer.

Umso mehr wirbt Brinkmann, seit knapp anderthalb Jahren Coach der Kogge, um Vertrauen in seine Person: "Ganz prominentes Beispiel: Jürgen Klopp hat vier Anläufe gebraucht damals in Mainz, um aufzusteigen. [...] Und heute ist er ein Welttrainer."