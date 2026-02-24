Katerstimmung an der Ostsee! Darum dreht sich bei Hansa der Wind

Rostock - Bis zu sechs Millionen Euro kann Hansa Rostock für den Last-Minute-Verkauf von Ryan Naderi (22) kassieren. Doch seitdem der Stürmer weg ist, verfestigt sich eine seltsame Katerstimmung an der Ostsee.

Hansa Jan Mejdr (30, liegend) hält sich den Kopf. Nach dem Naderi-Verkauf ist Hansa hart auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen. © IMAGO / foto2press

"Jede Woche gibt es irgendeine Scheiße. Man hat langsam kein Bock mehr", sprudelte es aus Hansa-Verteidiger Ahmet Gürleyen (26) nach dem Spiel heraus. Das Frust-Interview steht sinnbildlich für das Nervenkostüm der Rostocker.

Mit jedem Sieglos-Spiel und mit jeder fragwürdigen Entscheidung wächst der Unmut an der Ostsee. Über die Schiedsrichter, über den Trainer, über den Sportchef.

Dabei schienen Fans und Verantwortliche im Januar regelrecht euphorisch, als der Testspiel-Knaller in Watford (England) im Sommer binnen weniger Stunden ausverkauft war.

Und am Morgen des 3. Februars schwoll die Hansa-Brust voller Stolz zu Recht an, als die Rekordablöse für den Verkauf Naderis durchdrang.

Doch mit drei Wochen Verzögerung wird jetzt klar: Rostock hat mit Naderi nicht nur einen Erfolgsbaustein verkauft, sondern auch ein Signal gesendet.

Denn ein sinnhafter Ersatz für Naderi ließ sich in Kürze der Zeit nicht mehr auftreiben. Bei dem ein oder anderen Fan wirkte das so, als sei der Schuldenabbau im Klub wichtiger als der kurzfristige sportliche Erfolg.