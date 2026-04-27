Aufstieg so gut wie futsch! Erste Hansa-Fans starten Abgesang

Rostock - So steigt Hansa wieder NICHT auf! Die 2:5-Klatsche gegen Regensburg im vollen Ostseestadion tut auch Tage später weh. Die Saison scheint gelaufen, Fans und Verantwortliche wirken resigniert.

Betretende Minen nach der Heimklatsche. War's das mit dem Aufstieg für Hansa? © IMAGO / Andy Bünning

Unmittelbar nach Abpfiff hatte Kogge-Coach Daniel Brinkmann (40) bei MagentaSport kein Blatt vor dem Mund genommen: "Das ist eine absolute Katastrophe. Wir haben ein Heimspiel mit vielen entscheidenden Fehlern abgeliefert. [...] Das ist einfach nur schlecht."

Hansa zeigte sich an diesem Tag fehlerhaft und ohne Leidenschaft - weder eines Traditionsklubs noch eines Aufstiegsanwärters würdig.

Speziell die Schlafeinheiten der Defensive wiederholen sich in aller Regelmäßigkeit. Dazu war es das dritte Heimspiel in 2026, das Hansa in den Ostseesand setzte.

Besonders bitter: Die Kogge hatte die Partie zum "Bagaluten-Spieltag" erklärt. Mit der "Bagaluten-Bande" ist der Rostocker Nachwuchs gemeint, der aufgerufen war, seine Hansa-Fahnen mitzubringen.

Passend dazu gestaltete die Südtribüne eine tolle Choreo mit den Silhouetten der jungen Bagaluten und der Aufschrift "Mein Verein. Seitdem ich denken kann."