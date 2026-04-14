Klub-Legende verlässt die Kogge zum zweiten Mal

Rostock - Zweiter Abschied von der Kogge: Klub-Legende Christian Rahn geht bei Hansa Rostock wie einst als Spieler von Bord. Der 46-Jährige gibt sein Amt als U19-Trainer zum Saisonende ab.

Christian Rahn (46) verlässt Hansa Rostock jetzt auch als Trainer. (Archivfoto) © IMAGO / Andy Bünning

Dies teilten Hansa und Rahn am Dienstag mit. Demnach hätten sich beide Seiten "darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nach der laufenden Saison 2025/26 nicht zu verlängern".

Rahn kehrte im Sommer 2022 nach Rostock zurück und übernahm seither die A-Junioren der Kogge. Unter seiner Regie schafften Talente wie Milosz Brzozowski (21) oder Fiete Bock (18) den Sprung zu den Profis.

Allerdings: Rahn verpasst mit der A-Jugend aller Voraussicht nach in der DFB-Nachwuchsliga den Sprung ins Achtelfinale, steht zwei Spieltage vor Schluss hinter Babelsberg, dem Halleschen FC oder dem JFV Lübeck.

Der gebürtige Hamburger hatte zu Spielerzeiten Geschichte geschrieben, war 2007 mit Hansa in die Bundesliga zurückkehrt. Nach dem direkten Wiederabstieg verließ er Rostock, ehe er 2015 seine Spielerkarriere beendete und zum Trainer umsattelte.

"Ich hatte hier vier schöne und erfolgreiche Jahre – jetzt ist es an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen und den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn zu gehen. Ich bedanke mich beim F.C. Hansa für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche vor allem allen Nachwuchsspielern alles Gute auf ihrem weiteren Weg", so die scheidende Klub-Legende.

Die Kogge will in den kommenden Wochen einen Nachfolger vorstellen