Er stieg mit Rostock und Magdeburg auf - so plant Jens Härtel seine Zukunft!

Michendorf - Zweimal stieg Trainerfuchs Jens Härtel (55) mit seinen Teams in die 2. Bundesliga auf. Aktuell ist er arbeitslos. In einem Podcast spricht der frühere Erfolgscoach von Hansa Rostock und des 1. FC Magdeburg über seine Zukunft.

2021 hatte Jens Härtel (55) Rostock zum langersehnten Zweitliga-Aufstieg geführt. Dennoch war Ende 2022 für ihn bei Hansa Schluss. © Picture Point / Gabor Krieg

Seine letzte Anstellung bei Eintracht Braunschweig endete 2023 nach nur fünf Monaten. Seitdem ist es ruhig geworden um den 55-Jährigen, der viel Zeit in seinem Garten im heimischen Michendorf (bei Potsdam) verbringt.

Im Podcast "Nachspielzeit" der Ostsee-Zeitung taucht Härtel plötzlich wieder auf und verrät:

"Im Moment ist mir nicht langweilig [...] ich schaue viel Fußball und jetzt unterstütze ich einen Freund der International Soccer Academy bei Hertha und kann mein Englisch verbessern."

Doch ein Dauerzustand soll das nicht werden! "Ich bin für vieles offen. Auch Co-Trainer weiter oben würde ich nicht ausschließen. Ich will einfach auf dem Platz stehen."

Zuletzt wurde nach der Freistellung Bernd Hollerbachs (54) sein Name im Zuge der Trainersuche in Rostock gehandelt, der zweimalige Aufstiegstrainer genießt nach wie vor sowohl bei Hansa als auch in Magdeburg hohes Ansehen.

Härtel betont: "Hansa ist ein toller Verein. Wenn du das schon erlebt hast und da eine Anfrage bekommst, musst du dich ganz seriös damit auseinandersetzen." Allerdings gesteht er: "Es hat gar keinen Kontakt gegeben."