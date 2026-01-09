Rostock trotzt Sturmtief "Elli" und testet für Aue-Auftakt ganz geheim gegen Zweitligist
Bielefeld - Was nimmt Hansa Rostock aus diesem Geheimtest mit? Trotz Sturmtief Elli reiste Hansa von der Ostsee nach Ostwestfalen. Beim 0:1 (0:0, 0:0) auf dem Hybridrasen des Trainingsgeländes von Zweitligist Arminia Bielefeld bleiben für die Öffentlichkeit und wohl auch Hansa-Trainer Daniel Brinkmann viele Fragen offen.
Rostock startete unter absoluter Geheimhaltung die ersten 45 von insgesamt 120 Minuten. Weder eine offizielle Startelf noch Spielszenen drangen an die Öffentlichkeit. Sehr wohl aber das bis dato torlose Resultat auf geräumtem, aber dennoch eisigem Geläuf.
Ab Minute 46 wurde der Testkick via TV übertragen und mit einer dicken Überraschung fortgesetzt: In der vermeintlichen Hansa-A-Elf spielte Leon Reichardt links hinten. Eine Variante für den Liga-Restart gegen Erzgebirge Aue (17. Januar)?
Der Sommerzugang ist eher in der Innenverteidigung zu Hause und hatte in der Saison keine große Rolle gespielt, auch weil es Platzhirsch Viktor Bergh bis dato gut gemacht hatte.
Nach insgesamt 63 Minuten begann die große Rostocker Wechselwelle: Carstens, Reichardt, Fatkic, Dirkner und Lebeau gingen raus. Pfanne, Bergh, Neidhart, Dietze und Kinsombi kamen rein. Voglsammer verpasste kurz darauf das erste Tor nach Mejdr-Flanke (64.)
Auf der Gegenseite zischte ein Abschluss von Bielefelds Mehlem knapp vorbei (81.). Insgesamt waren Torchancen in einem von Taktik und Disziplin geprägten Spiel Mangelware.
Hansa Rostock hat immerhin einen Härtetest in den Beinen, Samstags-Spiel gegen BFC Preussen offen
Für die letzten 30 Minuten bekamen Hagemoser im Tor, Gebuhr, Holten, Krauß, Bock und U19-Talent Lang ihre Chance. Offensiv lief nicht mehr viel zusammen, defensiv wurde es richtig brenzlig, als sich Hansa im Klein-Klein im Spielaufbau verzettelte (105.).
Kurz darauf war dann der Widerstand gebrochen: Nach einem Stellungsfehler markierte Felix Hagmann die Führung für spielbestimmende Gastgeber (109.).
Dabei sollte es bleiben: Mit der knappen, aber nicht ungerechten Niederlage tritt die Kogge die Heimfahrt durch das Sturmtief "Elli" an.
Kogge-Coach Brinkmann resümierte in den Vereinsmedien: "Ich habe einen ordentlichen Test von uns gesehen. Alle Spieler, die mit dabei waren, konnten Spielpraxis sammeln. [...] Das Gegentor war zwar vermeidbar, ist für mich aber eher zweitrangig."
Immerhin konditionell dürfte sich dieser Test gelohnt haben, denn: Ob der für Samstag geplante Vergleich gegen Regionalliga-Klub BFC Preussen (13 Uhr) regulär stattfinden kann, war zu dem Zeitpunkt offiziell noch offen.
Statistik zum Testspiel zwischen Arminia Bielefeld und Hansa Rostock
Testspiel (2x45 Minuten, 1x30 Minuten)
Arminia Bielefeld - Hansa Rostock 1:0 (0:0, 0:0)
Aufstellung Hansa Rostock: Uphoff (91. Hagemoser) - Mejdr (91. Lang), Gürleyen (91. Gebuhr), Carstens (63. Pfanne), Reichardt (63. Bergh) - Fatkic (63. Neidhart), Schuster (91. Bock), Dirkner (63. Dietze) - Lebeau (63. Kinsombi) - Voglsammer (91. Holten), Naderi (91. Krauß). Trainer: Brinkmann
Schiedsrichter: Schröder (Hiddesen)
Tor: 1:0 Hagmann (109.)
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning