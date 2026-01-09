Rostock trotzt Sturmtief "Elli" und testet für Aue-Auftakt ganz geheim gegen Zweitligist

Bielefeld - Was nimmt Hansa Rostock aus diesem Geheimtest mit? Trotz Sturmtief Elli reiste Hansa von der Ostsee nach Ostwestfalen. Beim 0:1 (0:0, 0:0) auf dem Hybridrasen des Trainingsgeländes von Zweitligist Arminia Bielefeld bleiben für die Öffentlichkeit und wohl auch Hansa-Trainer Daniel Brinkmann viele Fragen offen.

Hansa-Coach Daniel Brinkmann (r.) überraschte im Härtetest gegen Bielefeld wohl auf einer Position. (Archivbild) © IMAGO / Andy Bünning

Rostock startete unter absoluter Geheimhaltung die ersten 45 von insgesamt 120 Minuten. Weder eine offizielle Startelf noch Spielszenen drangen an die Öffentlichkeit. Sehr wohl aber das bis dato torlose Resultat auf geräumtem, aber dennoch eisigem Geläuf.

Ab Minute 46 wurde der Testkick via TV übertragen und mit einer dicken Überraschung fortgesetzt: In der vermeintlichen Hansa-A-Elf spielte Leon Reichardt links hinten. Eine Variante für den Liga-Restart gegen Erzgebirge Aue (17. Januar)?

Der Sommerzugang ist eher in der Innenverteidigung zu Hause und hatte in der Saison keine große Rolle gespielt, auch weil es Platzhirsch Viktor Bergh bis dato gut gemacht hatte.

Nach insgesamt 63 Minuten begann die große Rostocker Wechselwelle: Carstens, Reichardt, Fatkic, Dirkner und Lebeau gingen raus. Pfanne, Bergh, Neidhart, Dietze und Kinsombi kamen rein. Voglsammer verpasste kurz darauf das erste Tor nach Mejdr-Flanke (64.)

Auf der Gegenseite zischte ein Abschluss von Bielefelds Mehlem knapp vorbei (81.). Insgesamt waren Torchancen in einem von Taktik und Disziplin geprägten Spiel Mangelware.