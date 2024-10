Trainersuche bei Hansa Rostock: Diese Namen überraschen!

Rostock - Knapp eine Woche ist es her, dass Hansa Rostock Trainer Bernd Hollerbach (54) rausgeworfen hat . Jetzt geistern die ersten Nachfolge-Kandidaten durch die Welt, darunter ist von teils unbekannten Namen die Rede!

Heiß gehandelt: Tobias Strobl (37) vom FC Augsburg soll ganz oben auf der Kandidatenliste stehen. © IMAGO/Krieger

Der Topfavorit: Die Augsburger Allgemeine und die Ostsee-Zeitung berichten unisono über Gespräche mit Tobias Strobl (37), dem amtierenden U23-Trainer des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern.

Das klingt auf den ersten Blick nicht unbedingt nach Rostocks Kragenweite, jedoch hat Strobl mehr als zehn Jahre Trainererfahrung auf dem Buckel.

Vor einem Jahr betreute er für zehn Tage sogar die Augsburger Bundesliga-Profis nach der Trennung von Enrico Maaßen (40).

Sein größter (Beinahe)Erfolg: Mit dem FC Schweinfurt schnupperte er 2021 an der Tür zur 3. Liga, scheiterte in den Aufstiegsspielen aber letztlich am TSV Havelse.

Strobl wäre zum einen unverbraucht, zum anderen unerfahren in der 3. Liga. Hansa müsste für ihn eine Ablöse zahlen.

Der Ex-Trainer: Insbesondere der Name Jens Härtel (55) geistert immer wieder durchs Hansa-Umfeld. Der derzeit arbeitslose Aufstiegstrainer von 2021 soll es aber nicht werden.