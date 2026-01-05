Sitzt dieser Transfer-Flop seinen Vertrag bei Hansa Rostock aus?

Rostock - Wann endet endlich dieses Missverständnis? Seit gut einem Jahr spielt Albin Berisha (24) bei Hansa Rostock keine Rolle mehr. Will der Transfer -Flop seinen Vertrag aussitzen?

Die Zusammenarbeit zwischen Albin Berisha (24) und Hansa Rostock gleicht einem Missverständnis.

Exakt 282 Pflichtspielminuten hat der Kosovare seit Sommer 2024 für die Kogge absolviert. Weitere werden nicht mehr dazukommen: Berisha steht seit Monaten auf dem Abstellgleis.

Trotz Vertrags bis 2027 wird der Angreifer nicht mal mehr im Kader auf der Vereins-Homepage geführt, besitzt keine Rückennummer und Relevanz mehr in den FCH-Planungen.

Und macht nicht den Eindruck, an diesem Zustand etwas ändern zu wollen! Bereits im Sommer soll der Angreifer einen Wechsel abgelehnt haben, obwohl Offerten vorgelegen haben sollen.

Einsätze und Training in der U23, die in der fünftklassigen Oberliga spielt, lehnte der stolze Stürmer ab. Aufgrund seines Vertrags besitzt er jedoch das Recht auf Profi-Training, dem Rostock nachkommen muss.

Die Konsequenz: Berisha ist Teil des Trainings, aber nicht Teil des Teams, dreht auf dem Geläuf häufig allein seine Runden oder bekommt ein separates Programm. So auch zum Trainingsauftakt am 2. Januar.