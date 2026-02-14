Schneeball-Eklat in Rostock! Hansa wirft Schiri-Assistent ab und kassiert spät die Quittung
Rostock - Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern diskutiert über die Sicherheitsrisiken bei einem Aufstieg von Hansa Rostock und die Kogge sorgt für den nächsten Eklat: Beim Verfolgerduell der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück (2:2) wird Schiedsrichter-Assistent Kadir Yagci von einem Schneeball aus dem Heimpublikum abgeworfen.
Die Szene ereignete sich unmittelbar vor dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter und Mannschaften standen bereit, als der Schneeball den Hinterkopf des Linienrichters traf.
Der meldete prompt den Vorfall Hauptschiedsrichter Assad Nouhoum, der sofort in den Austausch mit seinem Assistenten ging und den Anpfiff hinauszögerte.
Beide Protagonisten gingen anschließend in Richtung der Rostocker Trainerbank und teilten den Verantwortlichen den Vorfall mit.
Die Rostocker gaben dem getroffenen Yagci ein Leibchen, um sich vom Schnee zu säubern. In der Zwischenzeit wurde eine Stadiondurchsage veranlasst.
Mit etwa drei Minuten Verzögerung erfolgte der Wiederanpfiff beim Stand von 1:1, Yagci stand weiter an der Linie.
Das Schiedsrichter-Kollektiv hatte bis zur Halbzeit ein relativ pflegeleichtes Spiel im Griff und keine großartige Angriffsfläche geboten.
Hansa Rostock gibt auch gegen den VfL Osnabrück den Sieg aus der Hand
Rein sportlich gab Hansa zum zweiten Mal in Folge eine eigene Führung aus der Hand. Wie schon in der Vorwoche gegen Hoffenheim II musste die Kogge in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich schlucken.
Dabei war Hansa zweimal in Führung gegangen. Erst stach Emil Holten - wie schon in der Vorwoche sehenswert - per Pirouette (18.) zu.
Maximilian Krauß traf bei seiner Startelf-Chance später nur den Pfosten (37.), nahezu im direkten Gegenzug egalisierte Robin Meißner die Führung (38.).
Nach dem verzögerten Wiederbeginn hatte Osnabrück mehr Spielanteile und Rostock den zweiten Alu-Treffer, Kenan Fatkic knallte einen Freistoß an die Latte (63.).
Wenig später traf Andreas Voglsammer in bester Stürmer-Manier zur erneuten FCH-Führung, ehe Bernd Riesselmann mit seinem ersten Saisontor Hansa den Heimsieg klaute (87.).
Titelfoto: Imago / Jan Huebner