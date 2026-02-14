Schneeball-Eklat in Rostock! Hansa wirft Schiri-Assistent ab und kassiert spät die Quittung

Rostock - Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern diskutiert über die Sicherheitsrisiken bei einem Aufstieg von Hansa Rostock und die Kogge sorgt für den nächsten Eklat: Beim Verfolgerduell der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück (2:2) wird Schiedsrichter-Assistent Kadir Yagci von einem Schneeball aus dem Heimpublikum abgeworfen.

Kadir Yagci (l.), wurde von einem Schneeball aus dem Nichts am Kopf getroffen. Er bildete mit Assad Nouhoum (M.) und Kenny Abieba das Schiri-Kollektiv in Rostock. (Archivbild) © Imago / Jan Huebner

Die Szene ereignete sich unmittelbar vor dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter und Mannschaften standen bereit, als der Schneeball den Hinterkopf des Linienrichters traf.

Der meldete prompt den Vorfall Hauptschiedsrichter Assad Nouhoum, der sofort in den Austausch mit seinem Assistenten ging und den Anpfiff hinauszögerte.

Beide Protagonisten gingen anschließend in Richtung der Rostocker Trainerbank und teilten den Verantwortlichen den Vorfall mit.

Die Rostocker gaben dem getroffenen Yagci ein Leibchen, um sich vom Schnee zu säubern. In der Zwischenzeit wurde eine Stadiondurchsage veranlasst.

Mit etwa drei Minuten Verzögerung erfolgte der Wiederanpfiff beim Stand von 1:1, Yagci stand weiter an der Linie.

Das Schiedsrichter-Kollektiv hatte bis zur Halbzeit ein relativ pflegeleichtes Spiel im Griff und keine großartige Angriffsfläche geboten.