Fußball völlig verrückt! Energie Cottbus feiert in Rostock und ist wieder auf Aufstiegskurs

In unserem Liveticker könnt Ihr sämtliche Ereignisse auf dem grünen Rasen und alle Vorkommnisse neben dem Platz nachlesen.

Stimmen nach dem Spiel:

Energie-Trainer Pele Wollitz emotionsgeladen beim RBB: "Endlich mal positives Karma, es ist genau richtig, wie der Klub entscheiden hat [...] die Spieler haben reflektiert, was in den letzten Wochen passiert ist und haben das aufgearbeitet [...] ich habe schon immer einen guten Zugang zu der Mannschaft gehabt, aber wenn du einen faulen Apfel in der Truppe hast, ist das unglaublich schwierig."

Wichtig sei jetzt, "bei sich zu bleiben, klar zu bleiben. Und das Historische im letzten Heimspiel zu untermauern."