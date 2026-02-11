In den direkten Duellen zählt's! Jetzt muss Hansa sein Hinrunden-Trauma überwinden
Rostock - Hansa Rostock liegt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, zum 3. Platz fehlen nur drei Zähler. Um diesen zu erklimmen, muss die Kogge ihr Hinrunden-Trauma überwinden.
Die Hansa-Bilanz aus den fünf Partien gegen die Top 5 der 3. Liga ist schlichtweg ungenügend: Keines der fünf Spiele wurde gewonnen, gegen Osnabrück, Duisburg und Verl reichte es immerhin zu einem Remis.
Doch die magere Ausbeute gegen die direkte Konkurrenz wird auf Strecke nicht genügen, will Hansa den Sprung in die Spitze schaffen.
Nach dem miserablen Saisonstart hat sich Hansa zwar an die Topteams herangerobbt, der große Schritt auf einen der ersten drei Plätze steht aber aus.
Um auf diese zu klettern, sind Siege in Sechs-Punkte-Spielen wie am Samstag gegen den auf Platz drei rangierenden VfL Osnabrück (Anstoß: 14 Uhr) unersetzlich.
Der Anreiz sollte hoch genug sein: Mit einem Sieg würde Hansa dank des besseren Torverhältnisses die Lila-Weißen schlucken und den ersten Erfolg in einem direkten Duell einfahren.
Hansa Rostock schneidet in den direkten Duellen der Spitzenteams am schlechtesten ab
Ein Blick in die Bilanz der Konkurrenz zeigt: Hansa schneidet in dieser Statistik am schlechtesten ab.
Spitzenreiter Energie Cottbus führt auch diese inoffizielle Tabelle mit neun Zählern an. Der Tabellenzweite MSV Duisburg holte ebenfalls neun Punkte, hat aber ein direktes Duell mehr bestritten.
Es folgen Verl (acht Punkte aus sechs direkten Duellen), Osnabrück und Essen (jeweils sechs aus fünf) und schließlich Hansa (3/5).
Um im Saisonfinale nicht der Musik hinterherzulaufen, könnten die nächsten sechs Spiele vorentscheidend sein, in denen Hansa gleich viermal im Head-to-Head Stehvermögen beweisen muss.
Und sich über die Launen des DFB bei den Ansetzungen hinwegsetzen muss: Ausgerechnet in der Englischen Woche Anfang März hat Hansa zwei Auswärtsspiele in Folge, muss drei Tage nach dem Havelse-Ritt zum Ostkracher nach Cottbus.
