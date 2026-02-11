In den direkten Duellen zählt's! Jetzt muss Hansa sein Hinrunden-Trauma überwinden

Rostock - Hansa Rostock liegt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, zum 3. Platz fehlen nur drei Zähler. Um diesen zu erklimmen, muss die Kogge ihr Hinrunden-Trauma überwinden.

Unter anderem zog Hansa im Ostduell der Hinrunde gegen Cottbus den Kürzeren. (Archivfoto) © IMAGO / Andy Bünning

Die Hansa-Bilanz aus den fünf Partien gegen die Top 5 der 3. Liga ist schlichtweg ungenügend: Keines der fünf Spiele wurde gewonnen, gegen Osnabrück, Duisburg und Verl reichte es immerhin zu einem Remis.

Doch die magere Ausbeute gegen die direkte Konkurrenz wird auf Strecke nicht genügen, will Hansa den Sprung in die Spitze schaffen.

Nach dem miserablen Saisonstart hat sich Hansa zwar an die Topteams herangerobbt, der große Schritt auf einen der ersten drei Plätze steht aber aus.

Um auf diese zu klettern, sind Siege in Sechs-Punkte-Spielen wie am Samstag gegen den auf Platz drei rangierenden VfL Osnabrück (Anstoß: 14 Uhr) unersetzlich.

Der Anreiz sollte hoch genug sein: Mit einem Sieg würde Hansa dank des besseren Torverhältnisses die Lila-Weißen schlucken und den ersten Erfolg in einem direkten Duell einfahren.