Geschmacklos-Choreo verherrlicht Rostocker Randale

Sinsheim - Dieser Auftritt dürfte ein Nachspiel haben! Beim 2:2 im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II verherrlichen Anhänger von Hansa Rostock eine schwere Randale vor 20 Jahren.

Mit dieser Geschmacklos-Choreo verherrlichte ein Teil der Rostock-Fans die Stendal-Randale vor 20 Jahren in Hoffenheim. © Imago / Jan Huebner

Gut 2200 Rostocker Gästefans säumten am Sonntagnachmittag das Dietmar-Hopp-Stadion. Doch sie stellten nicht nur die Mehrheit der anwesenden Fans und die Stimmhoheit, sondern sorgten auch mit einer Geschmacklos-Choreo für Aufsehen.

Schon weit vor Anpfiff prangte ein Spruchband mit der Aufschrift "Zwanzig Jahre Stendal Randale" und einem brennenden Polizeiauto vor dem Block.

Szenekenner wissen: Damit war das unrühmliche Jubiläum vom 5. Februar 2006 von Stendal (Sachsen-Anhalt) gemeint.

Rostock-Chaoten hatten seinerzeit bundesweit Negativschlagzeilen geschrieben, als sie sich über mehrere Stunden Schlägereien mit der Polizei geliefert hatten. Vier Beamte wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.