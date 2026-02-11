Rangers-Deal! Kehrt Ryan Naderi im Sommer nach Rostock zurück?

Rostock/Glasgow - Diese Nachricht wird die Herzen der Hansa-Fans höher schlagen lassen: Ryan Naderi (22) könnte im Sommer nach Rostock zurückkehren - für zumindest einen Tag.

Ryan Naderi (22) ballerte sich im Hansa-Trikot in die Herzen der Fans. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Der am Deadline Day für sechs Millionen Euro transferierte Stürmer wird mit seinem neuen Klub in der Sommerpause in Rostock erwartet.

Dieser Wunsch wurde nach TAG24-Informationen mit den Glasgow Rangers im Zuge des Deals hinterlegt. Fix sei dies aus mehreren Gründen allerdings nicht.

Auch Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh bestätigte im 4zu3-Podcast von MagentaSport indirekt die Idee des Freundschaftsspiels: "Vertragsdetails kann ich jetzt hier nicht raushauen, aber natürlich wäre es schön, wenn man nochmal ein Testspiel hat im Ostseestadion."

Hansa ist bekannt für seine Testspiel-Kracher eine Woche vor dem Saisonstart: Während im Vorjahr Aston Villa im Ostseestadion aufdribbelte, gastierte im Sommer zuvor Lazio Rom in Rostock. 2023 gab sich sogar der FC Sevilla als seinerzeit frisch gebackener Europa-League-Champion die Ehre.

Shapourzadeh: "Wir haben immer Fußballfeste hier gehabt im Sommer, immer über 20.000 Zuschauer. Von daher wäre es cool, gerade auch, wenn Ryan da noch spielt, wovon ich ausgehe, wenn wir nochmal ein Testspiel im Ostseestadion haben."