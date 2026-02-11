Rangers-Deal! Kehrt Ryan Naderi im Sommer nach Rostock zurück?
Rostock/Glasgow - Diese Nachricht wird die Herzen der Hansa-Fans höher schlagen lassen: Ryan Naderi (22) könnte im Sommer nach Rostock zurückkehren - für zumindest einen Tag.
Der am Deadline Day für sechs Millionen Euro transferierte Stürmer wird mit seinem neuen Klub in der Sommerpause in Rostock erwartet.
Dieser Wunsch wurde nach TAG24-Informationen mit den Glasgow Rangers im Zuge des Deals hinterlegt. Fix sei dies aus mehreren Gründen allerdings nicht.
Auch Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh bestätigte im 4zu3-Podcast von MagentaSport indirekt die Idee des Freundschaftsspiels: "Vertragsdetails kann ich jetzt hier nicht raushauen, aber natürlich wäre es schön, wenn man nochmal ein Testspiel hat im Ostseestadion."
Hansa ist bekannt für seine Testspiel-Kracher eine Woche vor dem Saisonstart: Während im Vorjahr Aston Villa im Ostseestadion aufdribbelte, gastierte im Sommer zuvor Lazio Rom in Rostock. 2023 gab sich sogar der FC Sevilla als seinerzeit frisch gebackener Europa-League-Champion die Ehre.
Shapourzadeh: "Wir haben immer Fußballfeste hier gehabt im Sommer, immer über 20.000 Zuschauer. Von daher wäre es cool, gerade auch, wenn Ryan da noch spielt, wovon ich ausgehe, wenn wir nochmal ein Testspiel im Ostseestadion haben."
Hansa Rostock fliegt im Juli zum FC Watford, den Glasgow Rangers droht ein Qualifikations-Marathon
Es wäre der zweite Höhepunkt im Jahr des 60-jährigen Vereinsjubiläums nach dem Kick beim FC Watford. Die England-Fahrt wurde bereits im Dezember klargemacht.
Als Ende Januar der Verkauf für das Duell am 25. Juli startete, waren binnen weniger Stunden alle 6000 Tickets weg.
Folgt eine Woche später (1./2. August) zur traditionellen Saisoneröffnung das Glasgow-Spiel? Noch hängt das Datum in der Schwebe und vom Saisonausgang der Schotten ab:
Sollten die Rangers Zweiter, Dritter oder Vierter werden, müssten sie Ende Juli die Qualifikationsspiele für einen der europäischen Wettbewerbe bestreiten.
Diese Sonderrunde wäre im Falle der Meisterschaft obsolet. Entscheidung? Spätestens im Mai. Ryan Naderi hat also seine Rückkehr an die Ostsee mit seiner Torausbeute in der eigenen Hand.
