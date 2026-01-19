Hansas Unglücksrabe ist weg! Er machte kein Liga-Spiel in anderthalb Jahren
Bocholt/Rostock - Hansa Rostock verkleinert weiter seinen Kader: Am Montag gab die Kogge den Abschied von Dominik Lanius (28) bekannt.
Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum Regionalliga-West-Klub 1. FC Bocholt, wo er einen Vertrag "über die laufende Saison hinaus" unterschrieb.
In Rostock wäre Lanius' Arbeitspapier am Saisonende ausgelaufen, allerdings stand die Zeit an der Ostsee unter keinem guten Stern.
Der Abwehr-Hüne (1,95 Meter) absolvierte in anderthalb Jahren Hansa kein einziges (!) Liga-Spiel.
Sinnbildlich - selbst Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh (43) führt in der Abschieds-Mitteilung die Verletztenmisere des Pechvogels an: "Leider konnte er bei uns verletzungsbedingt nie dauerhaft seine Qualitäten und Fähigkeiten unter Beweis stellen, auch wenn er in Training und Testspielen immer wieder gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt."
Lanius galt vor seinem Engagement bei Hansa als herausragender Viertliga-Verteidiger.
Hansa Rostock: Mit Dominik Lanius und Dario Gebuhr gehen gleich zwei Innenverteidiger
In Rostock ereilte ihn förmlich eine Verletzung nach der nächsten. Schon in der Saisonvorbereitung im Sommer 2024 zog sich der Manndecker eine Knieverletzung zu, die ihn gut zwei Monate außer Gefecht setzte.
Kurz nach Wiedereinstieg ins Training verletzte er sich erneut, riss sich das Innenband und musste sechs Monate pausieren.
Vergangenen September folgte eine hartnäckige Oberschenkelverletzung, Lanius verlor den Anschluss und schaffte es zum Ende der Hinrunde nicht mehr in den Hansa-Kader.
Auch zum Rückrundenstart gegen Aue fand Lanius keine Berücksichtigung für das Aufgebot - die Trennung der Zusammenarbeit ist folgerichtig. In Bocholt, gut anderthalb Autostunden von Lanius Geburtsstadt Köln, soll der 28-Jährige wieder Spielrhythmus bekommen und zu alter Stärke finden.
Bei Hansa ist Lanius nach den Leihwechseln von Tim Krohn (20, nach Oberhausen) und Dario Gebuhr (22, zum Chemnitzer FC) der dritte Winter-Abgang.
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning