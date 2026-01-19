Hansas Unglücksrabe ist weg! Er machte kein Liga-Spiel in anderthalb Jahren

Bocholt/Rostock - Hansa Rostock verkleinert weiter seinen Kader: Am Montag gab die Kogge den Abschied von Dominik Lanius (28) bekannt.

Ein Bild aus der Vorbereitung: Dominik Lanius (28) kam verletzungsbedingt bei Hansa Rostock nie über Testspiele hinaus. © IMAGO / Andy Bünning

Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum Regionalliga-West-Klub 1. FC Bocholt, wo er einen Vertrag "über die laufende Saison hinaus" unterschrieb.

In Rostock wäre Lanius' Arbeitspapier am Saisonende ausgelaufen, allerdings stand die Zeit an der Ostsee unter keinem guten Stern.

Der Abwehr-Hüne (1,95 Meter) absolvierte in anderthalb Jahren Hansa kein einziges (!) Liga-Spiel.

Sinnbildlich - selbst Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh (43) führt in der Abschieds-Mitteilung die Verletztenmisere des Pechvogels an: "Leider konnte er bei uns verletzungsbedingt nie dauerhaft seine Qualitäten und Fähigkeiten unter Beweis stellen, auch wenn er in Training und Testspielen immer wieder gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt."

Lanius galt vor seinem Engagement bei Hansa als herausragender Viertliga-Verteidiger.