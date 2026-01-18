Chemnitzer FC stärkt seine Abwehr mit Innenverteidiger Dario Gebuhr

Chemnitz - Der Chemnitzer FC nutzt das Wintertransferfenster und holt sich Verstärkung für die Abwehr. Innenverteidiger Dario Gebuhr (22) wechselt für die Rückrunde vom Drittligisten Hansa Rostock zu den Himmelblauen.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36, l.) begrüßt Innenverteidiger Dario Gebuhr (22) im Trainingscamp der Himmelblauen. © CFC

Mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison wird Gebuhr auf Leihbasis für die Chemnitzer spielen, teilte der Verein am Sonntag mit.

"Gebuhr ist bereits ins Trainingslager des Regionalliga-Teams nachgereist und soll am Sonntag im dritten und letzten Testspiel des Türkei-Camps erstmals für den CFC zum Einsatz kommen", heißt es weiter.



CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) sieht in dem 22-Jährigen eine sportliche Bereicherung. Insbesondere mit Blick auf die ungewisse Situation rund um die Rückkehr von Niclas Erlbeck (33, Knieverletzung) sowie die Verletzung von Aaron Mensah (18).

"Mit Dario haben wir nicht nur eine zusätzliche Option für die Breite verpflichtet, sondern einen Spieler, der uns sportlich sofort weiterhelfen kann. Er stand bis zuletzt voll im Training, ist also topfit, bringt Tempo mit, verteidigt offensiv und passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Spielstil", ist Löwe überzeugt.