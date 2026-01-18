Chemnitzer FC stärkt seine Abwehr mit Innenverteidiger Dario Gebuhr
Chemnitz - Der Chemnitzer FC nutzt das Wintertransferfenster und holt sich Verstärkung für die Abwehr. Innenverteidiger Dario Gebuhr (22) wechselt für die Rückrunde vom Drittligisten Hansa Rostock zu den Himmelblauen.
Mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison wird Gebuhr auf Leihbasis für die Chemnitzer spielen, teilte der Verein am Sonntag mit.
"Gebuhr ist bereits ins Trainingslager des Regionalliga-Teams nachgereist und soll am Sonntag im dritten und letzten Testspiel des Türkei-Camps erstmals für den CFC zum Einsatz kommen", heißt es weiter.
CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) sieht in dem 22-Jährigen eine sportliche Bereicherung. Insbesondere mit Blick auf die ungewisse Situation rund um die Rückkehr von Niclas Erlbeck (33, Knieverletzung) sowie die Verletzung von Aaron Mensah (18).
"Mit Dario haben wir nicht nur eine zusätzliche Option für die Breite verpflichtet, sondern einen Spieler, der uns sportlich sofort weiterhelfen kann. Er stand bis zuletzt voll im Training, ist also topfit, bringt Tempo mit, verteidigt offensiv und passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Spielstil", ist Löwe überzeugt.
Mehr Spielpraxis für Rostock-Verteidiger Dario Gebuhr
Für Gebuhr ist es zudem eine gute Möglichkeit, mehr Spielpraxis zu sammeln. Bei Hansa Rostock herrscht derzeit ein großer Konkurrenzkampf in der Abwehr, "wodurch seine Chancen, insbesondere als Innenverteidiger eine größere Rolle zu spielen, begrenzt sind", sagte Rostocks Sportchef Amir Shapourzadeh (43).
Nach seiner Leihe könne der Abwehrmann dann im Sommer gestärkt nach Rostock zurückkehren, so Shapourzadeh.
Gebuhr freut sich auf die Chemnitzer: "Ich komme zu einem Verein mit langer Tradition und darf künftig in einem Stadion auflaufen, das gemeinsam mit den Fans eine ganz besondere Strahlkraft besitzt – nicht nur für die Regionalliga."
Die sportlichen Ambitionen des CFC für die Rückrunde seien ihm bewusst. Er wolle im weiteren Saisonverlauf seinen Teil dazu beitragen, möglichst viele Punkte zu holen.
Der 22-Jährige begann seine Fußballausbildung im Alter von drei Jahren beim 1. SC Kohlheck. Über den SV Wehen Wiesbaden führte ihn sein Weg in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt, wo er 2023 sein Bundesliga-Debüt feierte. Seit Sommer 2024 spielt er bei Hansa Rostock, absolvierte bislang 22 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore.
Am heutigen Sonntag wird er beim Testspiel gegen den FK Železiarne Podbrezová (1. Liga Slowakei) erstmals im Trikot der Himmelblauen mit der Rückennummer 3 auflaufen. CFC-Fans können die Partie (Anstoß: 15.30 Uhr) im Livestream verfolgen.
Titelfoto: CFC