3 Millionen Euro für Naderi? Rostocks Sturmrakete wird immer teurer!

Rostock - Vorsicht, festhalten! Das Transferkarussell um Rostocks Sturm-Rakete Ryan Naderi (22) dreht sich immer schneller. Mittlerweile werden Summen in Höhe von drei Millionen Euro gehandelt - und mit jedem Treffer wird er teurer.

Trotz fortwährender Wechselgerüchte liefert Rostocks Ryan Naderi (22) sportlich weiter ab. © IMAGO / Andy Bünning

Ein besseres Bewerbungsschreiben als den Siegtreffer im Ostkracher gegen Erzgebirge Aue konnte es nicht geben:

26 Sekunden vor Schluss schweißte Rostocks Mittelstürmer den Ball zum 2:1-Siegtreffer unter die Latte - das Ostseestadion explodierte.

Doch mit jedem Treffer sammelt Naderi mehr Argumente für einen Sofort-Abschied aus Rostock. Spätestens im Sommer ist der Shootingstar aller Voraussicht nach nicht mehr zu halten.

Oder es knallt im Winter ein Verein drei Millionen Euro auf dem Tisch - eine Summe, bei der nach TAG24-Infos Rostock schwach werden könnte.

Allerdings gab es in der Drittliga-Historie erst drei Spieler, die für eine Summe jenseits der drei Millionen Euro transferiert wurden. Dies waren alles Talente der U23-Teams von Bayern, Dortmund und Freiburg.



Alle wechselten innerhalb Deutschlands, bei Naderi deutet derzeit vieles auf einen internationalen Transfer hin, auch weil die Millionen-Summen für deutsche Zweitligisten kaum noch darstellbar sind. RB Salzburg, Rio Ave (1. Liga Portugal) und Göztepe (1. Liga Türkei) sollen ihr Interesse hinterlegt haben.