3 Millionen Euro für Naderi? Rostocks Sturmrakete wird immer teurer!
Rostock - Vorsicht, festhalten! Das Transferkarussell um Rostocks Sturm-Rakete Ryan Naderi (22) dreht sich immer schneller. Mittlerweile werden Summen in Höhe von drei Millionen Euro gehandelt - und mit jedem Treffer wird er teurer.
Ein besseres Bewerbungsschreiben als den Siegtreffer im Ostkracher gegen Erzgebirge Aue konnte es nicht geben:
26 Sekunden vor Schluss schweißte Rostocks Mittelstürmer den Ball zum 2:1-Siegtreffer unter die Latte - das Ostseestadion explodierte.
Doch mit jedem Treffer sammelt Naderi mehr Argumente für einen Sofort-Abschied aus Rostock. Spätestens im Sommer ist der Shootingstar aller Voraussicht nach nicht mehr zu halten.
Oder es knallt im Winter ein Verein drei Millionen Euro auf dem Tisch - eine Summe, bei der nach TAG24-Infos Rostock schwach werden könnte.
Allerdings gab es in der Drittliga-Historie erst drei Spieler, die für eine Summe jenseits der drei Millionen Euro transferiert wurden. Dies waren alles Talente der U23-Teams von Bayern, Dortmund und Freiburg.
Alle wechselten innerhalb Deutschlands, bei Naderi deutet derzeit vieles auf einen internationalen Transfer hin, auch weil die Millionen-Summen für deutsche Zweitligisten kaum noch darstellbar sind. RB Salzburg, Rio Ave (1. Liga Portugal) und Göztepe (1. Liga Türkei) sollen ihr Interesse hinterlegt haben.
Hansa Rostock möchte am liebsten mit Ryan Naderi den Aufstieg schaffen
Schon vor Weihnachten kursierten Summen der Größenordnung von zwei Millionen Euro. Hansas starker Mann Amir Shapourzadeh (43) blieb standhaft und schmetterte sämtliche Anfragen ab.
Damit wurden die Abwerbungsversuche für den Moment erstickt, ehe der FCH-Sportchef gegenüber der Ostsee-Zeitung Anfang Januar doch eine Tür öffnete: "Unverkäuflich ist im Fußball niemand."
Alles Verhandlungstaktik bei Hansa? Shapourzadehs Blockade-Haltung hat dafür gesorgt, dass die gebotenen zwei Millionen Euro mittlerweile nicht mehr ausreichen werden, um Naderi im Winter aus Rostock loszueisen.
Prinzipiell will die Kogge mit aller Kraft seinen Topstürmer wenigstens bis Saisonende an Bord haben und mit Naderi die ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga packen.
Und selbst obwohl sich nach TAG24-Informationen zwölf Tage vor dem Deadline-Day in der Personalie nichts bewegt, hat sich etwas geändert: Das Preisschild ist seit der Winterpause erheblich größer geworden.
