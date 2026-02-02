Happy End für Ryan Naderi! Wechsel zu Glasgow Rangers angeblich fix

Rostock/Manchester/Glasgow - Happy End für Ryan Naderi (22)! Die Transfersaga um den Stürmer-Transfer von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers soll beendet sein.

Rostocks Ryan Naderi (22) würde nach wie vor gerne den Schritt zu den Glasgow Rangers gehen. © IMAGO / Andy Bünning

Nach Informationen von Sky hat der heiß umworbene Angreifer nicht nur Medizin-Check in Manchester bestanden. Viel wichtiger: Hansa habe dem Deal final zugestimmt.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen verliert die Kogge im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga ihren wichtigsten Angreifer.

Dafür wird der Drittligist fürstlich entschädigt, soll laut Sky rund 5,5 Millionen Euro erhalten plus Weiterverkaufsklausel. Stimmt die Summe, wäre Transferrekord der 3. Liga geknackt.

Für Hendry Blank (21) von Borussia Dortmunds U23 II wurden vor zwei Jahren vier Millionen Euro gezahlt.

Die Rangers hatten ihr Angebot in den jüngsten Tagen mehrfach erhöht, vor dem Wochenende war eine Summe von 3,6 Millionen Euro im Gespräch.