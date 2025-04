Kosten Hansa Rostock die Schiri-Entscheidungen den Aufstieg?

Rostock - Drei Punkte hergegeben, den Anschluss nach oben verloren, über den Schiri geärgert: Kosten die Unparteiischen Hansa Rostock am Ende den Aufstieg?

Und: Auch die Statistik der Aluminiumtreffer führt Hansa mit gehörigem Abstand an, traf 22-mal Latte oder Pfosten.

Im Gegenzug gehört die Kogge zu den Teams, die am seltensten durch Schiedsrichter bevorteilt wurden.

Das sagen auch die Zahlen! Will man die Tabelle der Fehlentscheidungen von Ex-FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati (54) auf liga3-online.de heranziehen, hatte Hansa nach Waldhof Mannheim am häufigsten Pech bei Schiri-Entscheidungen.

Laut Ex-Schiri Babak Rafati (54) hat Rostock hat diese Saison mehr Pech als Glück bei Schiedsrichter-Entscheidungen. © Christoph Reichwein/dpa

Besonderes Ärgernis Brinkmanns waren am Sonntag zwei Szenen: der Platzverweis gegen Alexander Rossipal (28) und der Essen-Elfer in der Schlussphase.

Rafatis Urteil: Die Rote Karte gegen Rossipal in der 28. Minute sei korrekt gewesen, der Elfmeterpfiff gegen Ahmet Gürleyen (25) kurz vor Schluss dagegen eine Fehlentscheidung. Hieraus resultierte das Essener Siegtor.

Jedoch hätte laut Rafati Hansas Abwehrchef schon in der 11. Minute nach einem Ballverlust im Spielaufbau und Foul an dem späteren Doppelpacker Ahmet Arslan (31) Rot sehen und RWE Elfmeter bekommen müssen.

Unterm Strich bleibt, dass Hansa und die Schiedsrichter diese Saison selten eine glückliche Konstellation bilden.

Allerdings: Die Kogge hat es bis heute nicht geschafft, in der 3. Liga eine richtige Serie zu starten. Mehr als drei Spiele am Stück gewann Hansa in dieser Saison nie.