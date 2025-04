Hansa Rostock kocht nach Schiri-Entscheidungen bei Essen-Pleite vor Wut

Essen/Rostock - Diese Niederlage tut weh - und macht wütend! Hansa Rostock verliert am Sonntagabend in Essen, auch aufgrund zweier diskussionswürdiger Schiedsrichter-Entscheidungen. Dies bringt nicht nur Trainer Daniel Brinkmann (39) auf die Palme!

Spielentscheidende Szene: Essens Safi (25, l.) hat den Ellenbogen im Gesicht von Rostocks Rossipal (28, r.), was Schiedsrichter Martin Speckner (29) von hinten nicht sieht. Das Foul bekommt am Ende der Essener gepfiffen, während Rossipal mit Rot runtermuss. © IMAGO / osnapix

Eigentlich lief alles nach Plan: Im schweren Auswärtsspiel zum Abschluss des 31. Spieltags geht Hansa durch den Ex-Essener Cedric Harenbrock früh in Führung (9.).

Doch dann patzt die Kogge mehrfach: Erst unterläuft Abwehrchef Ahmet Gürleyen (25) ein Abspielfehler, den Ahmet Arslan (31) mit dem Ausgleich bestraft.

Kurz darauf vergisst Rostock bei eigener Ecke die Restverteidigung, Alexander Rossipal (28) stolpert als letzter Mann in RWE-Stürmer Ramien Safi (25) hinein. Rot ist die Konsequenz.

Doch was sich im ersten Moment wie die richtige Entscheidung anfühlt, wird mit Blick auf Fotostrecken und TV-Bilder zweifelhaft. Safi hat im Duell mit Rossipal dem Arm am Hals des Rostockers, der daraufhin stürzt und im Fallen den Essener zu Boden reißt. Trotzdem fliegt Rossipal, Hansa spielt über eine Stunde in Unterzahl.

Brinkmann ist später bei MagentaSport stinksauer: "Das ist ja wirklich unglaublich [...], wenn man es richtig beurteilt, dann ist es ein Foul für uns."