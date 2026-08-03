Notfall geschah im Stadion: Hansa-Fan nach Testspiel-Unterbrechung verstorben

Rostock - Ein medizinischer Notfall hielt das Ostseestadion von Hansa Rostock am Samstagnachmittag lange in Atem und großer Ungewissheit. Jetzt steht fest: Ein Hansa-Fan ist verstorben.

Ein medizinischer Notfall trübte das Hansa-Testspiel am Samstag im Ostseestadion. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. © privat

Die traurige Nachricht bestätigte die Kogge am Montag. Demnach sei der 87-Jährige kurz vor Anpfiff zusammengebrochen und umgehend reanimiert worden. Anschließend wurde der Mann aus Stralsund in ein Krankenhaus gebracht, schwebte seitdem in einem "kritischen Zustand".

Die Kogge bittet die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren und spendet der Familie und Angehörigen ihr "aufrichtiges Mitgefühl".

Der Notfall hatte das Vorbereitungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) überschattet. Eigentlich sollte die Partie um 14 Uhr beginnen, doch gegen 13.55 Uhr informierte eine Durchsage die Zuschauer im Ostseestadion über den Zwischenfall.

"Der Anpfiff verschiebt sich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf unbestimmte Zeit", schrieb die Kogge anschließend bei Threads. Eine halbe Stunde harrte das Publikum ohne weitere Informationen aus, verhielt sich dabei respektvoll und ruhig.

Dann erklärte Hansa in einer Mitteilung: "Die Person ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Beide Teams machen sich jetzt nochmal für 12 Minuten warm, ehe das Spiel beginnt. Gute Besserung!"