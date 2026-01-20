Rostock rüstet sich für den Aufstieg und holt Pokal-Finalisten
Rostock - Dieser Transfer ist ein Statement im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga! Hansa Rostock hat am Dienstagnachmittag in Lukas Kunze einen DFB-Pokal-Finalisten vorgestellt.
Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis von Arminia Bielefeld bis Saisonende an die Ostsee.
In seiner Geburtsstadt Bielefeld schrieb Kunze vergangenen Saison ein Fußball-Märchen, stieg als Meister der 3. Liga auf und spielte im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart.
FCH-Sportdirektor Amir Shapourzadeh (43) erklärt den Transfer: "Lukas ist ein dynamischer Mittelfeldspieler, der das gesamte Spielfeld abdeckt. Er überzeugt sowohl defensiv als auch offensiv, ist sehr laufstark und kann dank seiner körperlichen Präsenz entscheidende Zweikämpfe gewinnen."
Kunze soll Hansa vor allem im Spiel gegen den Ball stärken und erweitert die Optionen im Mittelfeld - seit der Umstellung auf Raute setzt die Kogge erfolgreich auf vier zentrale Mittelfeldspieler.
Über eine Kaufoption wurde vorerst nichts bekannt.
Lukas Kunze kommt als amtierender und zweifacher Drittliga-Meister
Kunze kommt als zweifacher Drittliga-Aufsteiger nach Rostock, stieg vor Bielefeld auch mit dem VfL Osnabrück auf. Der Sportdirektor damals: Amir Shapourzadeh.
Allein in der 2. Liga konnte Kunze noch keine Fußabdrücke hinterlassen, kam in der laufenden Spielzeit auf nur zwei Einsatzminuten.
Dafür bringt der 27-Jährige die Erfahrung aus 100 Partien in der dritten Spielklasse mit und sagt im Rahmen seiner Vorstellung: "Es fühlt sich gut an, wieder in dieser Liga zu spielen."
Hansas erster Winter-Neuzugang bekommt die Nummer 13 und soll am Mittwoch ins Training der Kogge einsteigen, die nach dem Last-Minute-Sieg über Aue nur noch zwei Punkte hinter Platz zwei liegt.
In den Tagen zuvor hatte Hansa mit Dominik Lanius (28, Bocholt), Dario Gebuhr (22, Chemnitz) und Tim Krohn (20, Oberhausen) Platz für den Zugang geschaffen.
