Rostock rüstet sich für den Aufstieg und holt Pokal-Finalisten

Rostock - Dieser Transfer ist ein Statement im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga ! Hansa Rostock hat am Dienstagnachmittag in Lukas Kunze einen DFB-Pokal-Finalisten vorgestellt.

Lukas Kunze (27) war Teil der wundersamen Reise von Arminia Bielefeld ins DFB-Pokal-Finale. © IMAGO / RHR-Foto

Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis von Arminia Bielefeld bis Saisonende an die Ostsee.

In seiner Geburtsstadt Bielefeld schrieb Kunze vergangenen Saison ein Fußball-Märchen, stieg als Meister der 3. Liga auf und spielte im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart.

FCH-Sportdirektor Amir Shapourzadeh (43) erklärt den Transfer: "Lukas ist ein dynamischer Mittelfeldspieler, der das gesamte Spielfeld abdeckt. Er überzeugt sowohl defensiv als auch offensiv, ist sehr laufstark und kann dank seiner körperlichen Präsenz entscheidende Zweikämpfe gewinnen."

Kunze soll Hansa vor allem im Spiel gegen den Ball stärken und erweitert die Optionen im Mittelfeld - seit der Umstellung auf Raute setzt die Kogge erfolgreich auf vier zentrale Mittelfeldspieler.

Über eine Kaufoption wurde vorerst nichts bekannt.