Voller Angriff Aufstieg? Hansa Rostock geht mit Kampfansage ins neue Jahr!

Rostock - Mit einem Last-Minute-Sieg vor vollem Haus beendet Hansa Rostock das Kalenderjahr 2024 auf Platz acht der 3. Liga . In 2025 will die Kogge zum Angriff blasen!

Als Symbolfigur taugt keiner besser als der in seinem ersten halben Jahr viel geschundene Pfanne, der trotz blauen Auges aus dem Ostderby gegen Energie Cottbus (1:3) den Kampf annahm.

Und wurden mit dem Siegtreffer in der 90. Minute belohnt. Nach Spielschluss griff sich FCH-Kapitän Franz Pfanne (30) das Mikrofon und kündigte den Angriff auf die Spitzenplätze im neuen Jahr an.

Umso beachtlicher, dass die Rostocker Anhänger in stürmischen Zeiten wie eine Wand hinter dem Verein stehen: Ausgerechnet gegen das für viele unattraktive Hannover 96 II kamen so viele Heimfans wie seit 18 Jahren nicht mehr!

Steuert Hansa 2025 wieder in ruhiges Fahrwasser? Hinter Rostock liegt ein turbulentes Jahr.

Für Jonas Dirkner (22) ist die Saison verletzungsbedingt beendet. © Bernd Wüstneck/dpa

Noch nicht ganz so euphorisch zeigte sich Hansa-Coach Daniel Brinkmann (38), der bei MagentaSport auf die Bremse drückte: "Ich werde jetzt nicht sagen, was alle hören wollen."



Aufgeputscht von der Atmosphäre gab er dann aber doch die Marschrichtung fürs neue Jahr vor: "Wenn wir in der Rückrunde die ersten drei Spiele gewinnen, dann werde ich sagen, dass wir aufsteigen wollen."

Das Auftaktprogramm mit den Auswärtsaufgaben bei den U23-Teams des VfB Stuttgart und Borussia Dortmund sowie dem Heimspiel gegen Wiesbaden scheint machbar, auch Brinkmanns Schnitt von zwei Zählern pro Spiel ist Aufstiegs-verdächtig.

Doch nach dem Trainingsauftakt am 3. Januar muss das Team in den Tests gegen Hillerød Fodbold (2. Liga Dänemark) und Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) in Schwung kommen.

Dann ohne Jonas Dirkner (22): Der Hansa-Aufsteiger der Hinrunde landete nach dem letzten Spiel des Jahres im Krankenhaus, fällt mit Kieferbruch und Kreuzbandriss den Rest der Saison aus.