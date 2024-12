Blaues Auge für Rostock-Kapitän Franz Pfanne im Ostderby!

Gezeichneter Kapitän: Franz Pfanne (30) musste mit dick geschwollenen Auge vom Platz. © IMAGO / Matthias Koch

Dieses 120. Spiel in der 3. Liga dürfte eines der schmerzhaftesten für Franz Pfanne gewesen sein! Der in Bautzen geborene Defensivspieler war nach der 1:3-Pleite in der Lausitz sichtbar gezeichnet.

Das rechte Auge dick geschwollen, musste er in der 79. Minute vom Platz. Da stand es 0:3 aus Rostocker Sicht, trotz überaus ansprechender Leistung. Und einem Pfanne-Kopfball an den Pfosten (9.)!

Auf seinen lädierten Kapitän angesprochen äußerte Hansa-Coach Daniel Brinkmann (38) nach dem Spiel auf der Pressekonferenz:

"Er war so ein Stück weit benommen, hatte ich den Eindruck. Er sah auch deutlich schlechter aus als vor dem Spiel, also hat ein schönes Matschauge."

Vorausgegangen war ein Kopfballduell mit Maximilian Krauß (28). Pfanne rasselte beim Abspringen mit voller Wucht in den Hinterkopf des Cottbusers rein - Volltreffer.

Der Verdacht einer Gehirnerschütterung steht im Raum, einen Cut gab es nicht. Eine genaue Diagnose konnte und wollte Brinkmann nicht abgeben: "Wir müssen jetzt genau gucken, was die nächsten Augen bringen."