1. FC Magdeburg gegen VfL Bochum: Das solltet Ihr für die Anreise wissen
Magdeburg - Am heutigen Samstag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem VfL Bochum in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 13 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.
Zum Spiel gegen die Kicker aus Bochum setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.
Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:
Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof – Herrenkrug)
Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof/Kölner Platz – Cracau)
Straßenbahnlinie 9 (Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform)
Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Alter Markt – Arenen)
Die Linie 15 fährt ab 10.25 Uhr und im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof.
Bei der Linie 4 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden.
Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.
Magdeburg vs. Bochum: Polizei beobachtet Fan-Mengen
Die Polizei rechnet vor allem in der Innenstadt und auf den Hauptstraßen zum Stadion am Vormittag mit einem hohen Verkehrsaufkommen.
Auch noch Stunden nach dem Abpfiff muss mit Behinderungen gerechnet werden. Darunter fallen Staus und möglicherweise Straßensperrungen.
Folgende Straßen werden nach Spielende vorübergehend zweispurig als Einbahnstraße befahrbar sein:
Gübser Weg
Friedrich-Ebert-Straße
Georg-Heidler-Straße
Für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise wird die Bundespolizei zudem im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr sowie 15.30 Uhr und 19 Uhr verstärkt im Bereich zahlreicher Bahnhöfe Präsenz zeigen.
Titelfoto: MVB/Peter Gercke