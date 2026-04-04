1. FC Magdeburg gegen VfL Bochum: Das solltet Ihr für die Anreise wissen

Magdeburg - Am heutigen Samstag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem VfL Bochum in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 13 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.

Zum Match zwischen Magdeburg und Bochum reisen am Samstag wieder zahlreiche Fußballfans in die Elbestadt. (Archivfoto) © MVB/Peter Gercke

Zum Spiel gegen die Kicker aus Bochum setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:

Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof – Herrenkrug)

Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof/Kölner Platz – Cracau)

Straßenbahnlinie 9 (Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform)

Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Alter Markt – Arenen)

Die Linie 15 fährt ab 10.25 Uhr und im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle "Arenen" in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof.

Bei der Linie 4 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.