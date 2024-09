1. FC Magdeburg im Angriffsmodus: Doppelte Offensiv-Wucht gegen Köln

Köln - Vierter gegen Sechster heißt das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky)! Der 1. FC Magdeburg ist zu Gast beim 1. FC Köln. Und die Truppe von Trainer Christian Titz (53) hat richtig Bock, will in der Offensive ein kleines Feuerwerk zünden.