1. FC Magdeburg im Traumland, "pure Enttäuschung" beim 1. FC Köln

Köln - Als kurz vor 22.30 Uhr am Samstagabend der Schlusspfiff ertönte, konnten die 50.000 Fans im Rheinenergiestadion wohl noch nicht so ganz fassen, was sie da gesehen hatten. Der 1. FC Köln lief gegen den 1. FC Magdeburg ohne Unterbrechung an, hatte Chancen für drei Spiele und ging trotzdem leer aus. Am Ende hieß es 1:2.