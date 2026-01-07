Nach Zwangspause: FCM-Leistungsträger Hugonet wieder mit dabei

Side (Türkei) - Nach mehr als zwei Monaten stand Jean Hugonet (26) für den 1. FC Magdeburg im Testspiel gegen den FC Winterthur (2:1) wieder auf dem Platz. Der Verteidiger musste aufgrund einer Innenbandverletzung im Knie eine Zwangspause einlegen, ist jetzt aber wieder voll im Geschehen.

Jean Hugonet wird dem 1. FC Magdeburg in Sachen Klassenerhalt sicherlich weiterhelfen können. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Nach 72 Tagen durfte Jean Hugonet wieder auf den Platz. Seit dem 26. Oktober, wo er sich am 10. Spieltag gegen Münster am Knie verletzte, wartete der Franzose auf sein Comeback.

Hugonet brauchte nur wenige Minuten, um sich bei seiner Rückkehr ins Spiel einzufinden, überzeugte mit starker Zweikampfquote und war am Ende sogar am Siegtreffer beteiligt.

Sein Ballgewinn am eigenen Strafraum (88.) sorgte dafür, dass die Magdeburger den entscheidenden Konter zum 2:1 einleiten konnten.

"Es ist gut, endlich wieder auf dem Platz zu sein", sagte der Franzose im Anschluss des Spiels auf dem vereinsinternen YouTube-Kanal.