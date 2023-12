1. FC Magdeburg: Raus ohne Applaus! Viertelfinaleinzug "hergeschenkt"

In der zweiten Halbzeit wurde die Fortuna giftiger, während Magdeburg die Gäste gewähren ließ. Hier wird Xavier Amaechi (22, M.) von Emmanuel Iyoha (26, l.) und Yannik Engelhardt (22, r.) im Kampf um den Ball in die Zange genommen. © Hendrik Schmidt/dpa

Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui - so lässt es sich wohl auf den Punkt bringen.

Aber dass der FCM selbst in einer bärenstarken ersten Hälfte nur einmal in der Lage war, den Ball im Tor der Gäste zu versenken, obwohl Chancen fast im Minutentakt vorhanden waren, wirkte wie ein trauriger Rückfall in Zeiten vor den Siegen gegen Osnabrück und zuletzt Kaiserslautern.

"Wir haben es hergeschenkt. Die erste Halbzeit war super von uns, wir hätten das 2:0 machen müssen", gab sich Condé nüchtern nach Spielende, womit er zwar den Nagel auf den Kopf traf, aber auch die Frage offenließ, ob es sich bei der Partie lediglich um einen Ausrutscher handeln würde.

Dabei steht überhaupt nicht zur Debatte, dass ein Achtelfinale im Pokal immer verloren gehen kann. Das Weiterkommen ist niemals selbstverständlich. Sich jedoch einen Konter kurz vor Spielende bei eigener Führung im eigenen Stadion in einem K.-o.-Spiel einzufangen, der zum Ausgleich führt, sollte für eine Profimannschaft mindestens fragwürdig sein.

"Da waren wir einfach mal leichtfällig mit dem Ballverlust", räumte Christian Titz (52) auf der Pressekonferenz über die Situation ein. Wohl wissend, wie ärgerlich dieser späte Gegenschlag war, der den Anfang vom Ende einleitete.