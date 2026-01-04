1. FC Magdeburg startet mit 27 Kickern ins Trainingslager

Side - Mit einer Doppeleinheit startet das Trainingslager von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg im türkischen Side.

Der 1. FC Magdeburg unter Coach Petrik Sander (65, l.) übt derzeit im Trainingslager in der Türkei. © Andreas Gora/dpa

Um 10.15 Uhr und um 16 Uhr bittet Trainer Petrik Sander (65) die mitgereisten drei Torhüter und 24 Feldspieler auf den Platz am Arslan Zeki Demirci Sports Complex.

Bis zum 10. Januar wird am Feinschliff für die Rückrunde gearbeitet.

Neben taktischen Trainingseinheiten steht am 6. Januar ein Testspiel gegen den schweizerischen Erstligisten FC Winterthur auf dem Programm.

Nicht im Trainingslager dabei ist Lubambo Musonda (30). Der Abwehrspieler hatte durch seine Teilnahme am Afrika-Cup mit Sambia keine freien Tage über Weihnachten und soll jetzt nach dem Ausscheiden in Magdeburg regenerieren.