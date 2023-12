Bitterer geht's nicht! FCM erlebt Déjà-vu gegen Fortuna

Magdeburg – Revanche missglückt! Magdeburg erwartet eine ungemütliche Winterpause. Gegen Düsseldorf gab der FCM eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Erinnerungen an das bittere Ausscheiden im Pokal gegen die Rheinländer wurden wach, und ein gesundes Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz wurde verpasst.

"Schlitzohr" Herbert Bockhorn (28) erzielte ein vermutlich ungewolltes Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung über Düsseldorf. Schön war's trotzdem. © Swen Pförtner/dpa

Für das Hinrundenfinale gegen die Fortuna aus Düsseldorf nahm Christian Titz im Vergleich zum Unentschieden in Fürth zwei Veränderungen in seiner Startaufstellung vor: Anstelle von Piccini und Gnaka, die beide nicht im Kader standen, setzte er auf Hoti und Krempicki im Kampf um wichtige Punkte.



In die Partie starteten beide Teams äußerst mutig, und es schien schon früh, als würde sich ein sehenswertes Spiel entwickeln, in dem Magdeburg von Beginn an gute offensive Ansätze zeigte. Nach 14 gespielten Minuten hatte Amaechi die bis dato beste FCM-Chance mit einem Abschluss von außerhalb der Box, den er jedoch nur unplatziert auf das Tor bringen konnte.

Vier Minuten später wurde es dann tatsächlich laut im Heinz-Krügel-Stadion – ein Tor der kuriosen Art. Aus dem Halbfeld schlug Bockhorn eine im ersten Moment vollkommen missglückt wirkende Flanke in den Sechzehner der Rheinländer, die dem Außenverteidiger jedoch so glücklich über den Schlappen rutschte, dass sie unhaltbar für Düsseldorf-Keeper Kastenmeier zum 1:0 einschlug. Sollte Bockhorn den Treffer tatsächlich so gewollt haben, wäre er ein absolutes Schlitzohr.

Die Führung für den FCM war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Spielanteile allemal verdient.

Und Magdeburg machte es diesmal deutlich besser als noch im vor wenigen Tagen verlorenen Pokalspiel gegen Düsseldorf, indem die Führung in der 37. Spielminute ausgebaut werden konnte. Amaechi bestrafte die Gäste für ihre Passivität mit seinem ersten Saisontor, indem er nach einem cleveren Querpass von Castaignos relativ freistehend vor Kastenmeier überlegt einschieben konnte. Die Titz-Elf schien tatsächlich aus den Fehlern des Pokaldebakels gelernt zu haben, als man trotz dicker Möglichkeiten verpasste, die eigene Führung frühzeitig auszubauen.

Mit dem 2-Tore-Polster für den FCM ging es für die beiden Mannschaften nach 45 Minuten in die Pause. Düsseldorf hatte nach einer kurzen vermeintlich guten Anfangsphase komplett den Faden verloren und wurde zurecht zweimal von den souveränen Elbestädtern abgestraft.