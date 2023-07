1. FC Magdeburg vor Saisonauftakt: "Haben vor keinem Verein Angst!"

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg startet am Sonnabend beim SV Wehen Wiesbaden in die zweite Zweitligasaison in Serie. Beim FCM sehen sie sich gut vorbereitet.

Der 1. FC Magdeburg fühlt sich nach sieben gewonnenen Testspielen topfit für die neue Saison. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Sonnabend startet der 1. FC Magdeburg in eine historische Saison. Erstmals verbringen die Elbestädter ein zweites Jahr in Serie in der 2. Bundesliga. Außerdem feiert der Verein über die ganze Spielzeit das 50. Jubiläum des Europapokalsiegs von 1974.

Dass die zweite Saison eines Aufsteigers oft schwieriger sein kann, macht Spielern und Trainer dabei allerdings keine Sorgen. "Wir fühlen uns extrem gut vorbereitet und haben keine Angst. Respekt ist da, aber wir haben vor keinem Verein Angst", sagte Spielmacher und Vizekapitän Baris Atik (28) nach der gelungenen Generalprobe gegen den FC Sevilla (3:1) am vergangenen Wochenende.

Tatsächlich scheint die Vorbereitung der Magdeburger deutlich besser gelungen als in der Vorsaison. Plagten das Team von Trainer Christian Titz (52) seinerzeit zahlreiche Verletzungen und Erkältungen, fielen in diesem Sommer nur Neuzugang Julian Pollersbeck (28) und Connor Krempicki (28) verletzt sowie Mohammed El Hankouri (26) aus privaten Gründen länger aus.

Dazu passt auch, dass der FCM alle sieben Testspiele gewann und dabei nur zwei Gegentreffer zuließ.