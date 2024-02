1. FCM will nach Berlin-Desaster Wiedergutmachung: Kommt der Kapitän zurück?

Magdeburg – Flutlicht an im Heinz-Krügel-Stadion! Vor ausverkauftem Haus trifft der FCM am kommenden Samstag auf Schalke 04 . Die Niederlage im Hinspiel markierte den Start einer sportlichen Talfahrt für die Magdeburger. Zeit für eine Revanche?

Am 6. Spieltag der Hinrunde führte der FCM die Knappen vor deren Publikum zeitweise vor, führte 2:0. Das Spiel ging 3:4 verloren. Danach ging es bergab. © Bernd Thissen/dpa

Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Topspiels präsentierte sich FCM-Trainer Christian Titz (52) wie gewohnt: Mit Witz und Charme sprach der Fußballlehrer über den kommenden Gegner aus Gelsenkirchen, den neuverlegten Rasen im eigenen Stadion und seine Mannschaft.

Vollständig verschmerzt schien die vergangene Niederlage in Berlin dennoch nicht.

Das Dauer-Déjà-vu individueller Fehler bleibt brandaktuell, besonders nach einem Spiel, in dem sich der Club, wie so häufig in dieser Saison, selbst geschlagen hatte.

Christian Titz: "Wir wussten, dass es ein Spiel war, das wir auf unserer Seite hatten, das wir auch gewinnen können. Aber die drei individuellen Fehler haben es leider verhindert."

Im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger soll zurück zu der Stabilität gefunden werden, die den FCM seit Rückrundenstart auszeichnet.