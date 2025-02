3:0 gegen den Tabellenführer Köln! 1. FC Magdeburg beendet den Heimfluch!

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat seit knapp einem Jahr zu Hause nicht mehr gewinnen können. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln am Freitagabend sollte sich das ändern! Blau-Weiß siegte mit 3:0 (0:0) und beendete damit den unfassbaren Heimfluch.

Köln gehörte ganz klar die Anfangsphase. Dochte dann wachte auch der 1. FC Magdeburg auf. © Christophe Gateau/dpa

Die Anfangsphase erinnerte stark an das völlig verrückte Hinspiel. Köln hatte totale Kontrolle, schnürte den FCM eng in der eigenen Hälfte ein und hatte nach 20 Minuten schon einige gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.

Doch dann wachten auch die Gastgeber auf. Nach einem tollen Angriff über rechts lag die Kugel sogar im Tor. Doch der Treffer von Ahl Holmström zählte nicht, weil Livan Burcu zuvor knapp im Abseits stand.

Ab Mitte der ersten Halbzeit flachte das Tempo etwas ab. Beide Teams kamen nicht so richtig vor den Kasten.

Die Geißböcke führten in der 36. Minute schon ihren neunten Eckball aus.

Aber die meisten davon waren völlig ungefährlich. So war es ein Spitzenspiel, bei dem so ein bisschen die letzte Torgefahr fehlte.