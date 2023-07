Aller guten Dinge sind drei: 1. FC Magdeburg siegt auch beim dritten Test!

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag stand beim 1. FC Magdeburg das dritte Testspiel gegen den VSG Altglienicke an. Gegen die Berliner konnte sich die FCM-Elf mit 2:0 durchsetzen.

Da dem FCM aufgrund von zahlreichen Verletzungen langsam die Torhüter ausgehen , stand am Dienstag das U19-Talent Robert Kampa im Tor, der gleich mehrere Abschüsse von Altglienicke halten konnte.

Doch so leicht wie gegen den SV Westerhausen oder TSV Rot-Weiß Zerbst ging es den Elbestädtern diesmal nicht von der Hand - erst in der 22. Minute gelang Silas Gnaka beim Elfmeter das erste Tor.

Auf bekanntem Boden hinter der MDCC-Arena in Magdeburg war um 14 Uhr der Anpfiff im dritten Test.

Am morgigen Mittwoch reist der FCM dann ins Trainingslager nach Österreich und nimmt dort an zwei weiteren Testspielen teil, bevor sie in die neue Saison starten.