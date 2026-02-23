Ausschreitungen und Fan-Aufruf: Erster Sponsor zieht sich vom FCM zurück

Magdeburg - Nach den Ausschreitungen beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden dauern die Ermittlungen weiter an. Jetzt hat sich der erste Sponsor öffentlich zurückgezogen, des Weiteren konnte die Polizei im Rahmen des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend mehrere Festnahmen tätigen.

Nach dem Aufruf der Fanhilfe Magdeburg hat sich der erste Sponsor öffentlich zurückgezogen. © Andreas Gora/dpa

Der Sponsor "GeoFly" schreibt auf seiner Facebook-Seite: "Worte reichen nicht. Was fehlt, sind sichtbare Konsequenzen und echte Aufarbeitung. Als Sponsor tragen wir den Club mit und damit auch das, wofür er steht. Darum ziehen wir eine klare Linie: Solange Verantwortung nicht sichtbar übernommen wird, setzen wir unser Sponsoring aus."

Für das Unternehmen fehlt diese Aufarbeitung, der Rückzug sei wohl auch Reaktion auf einen Aufruf der Fanhilfe Magdeburg, der unter der Woche für Empörung gesorgt hatte. Über das Stadionmagazin "Planet MD" wurden Fans aufgefordert, Beweise zu beseitigen und einen "Frühjahrsputz" durchzuführen.

Die Polizei sieht diesen Aufruf höchst problematisch: "Was als Verhaltenstipps getarnt wird, ist in Wahrheit nichts anderes als eine unverhohlene Anleitung zur Strafvereitelung und Sabotage polizeilicher Ermittlungsarbeit", so Peter Meißner, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.

"GeoFly" sah sich jetzt gezwungen, das Sponsoring auszusetzen und sieht den 1. FC Magdeburg in der Verantwortung: "Was der Verein bisher öffentlich liefert, wirkt dagegen wie Schadensbegrenzung im Kleinen, statt Führung im Großen."