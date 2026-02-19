FCM-Coach mit Blick auf Topspiel: "In dieser Saison wird es nicht mehr entspannt"

Magdeburg - Während der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04 findet FCM -Coach Petrik Sander (65) klare Worte für die aktuelle Situation. Zudem gibt er einen Ausblick darauf, was für ein Duell die Zuschauer erwarten dürfen.

Das Hinspiel gewannen die Knappen mit 2:0 in Magdeburg. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir haben eine Situation, mit der alle lernen müssen, umzugehen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison irgendwie nochmal entspannt wird", so der 65-Jährige zur aktuellen sportlichen Lage. Im Weiteren Verlauf der PK richtet der Coach ehrliche Worte an die Runde:

"Ich frage mich manchmal, warum das Glas immer halb leer sein muss. Warum kann man mit Situationen nicht positiver umgehen?" Als Beispiel nennt er den 5:4-Auswärtssieg in Fürth, wo kaum über den Sieg selbst, sondern mehr über die drei kassierten Standardgegentore geredet wurde.

"Wir können doch froh sein, dass die Konstellation so ist, dass wir uns jederzeit mit einem Erfolgserlebnis ein Stück weit befreien können", kommentiert der Trainer die aktuelle Tabellenlage. Trotzdem weiß er auch um die eigene Form: "Uns kotzt das an, dass wir hier zu Hause nicht die Leistung auf den Platz kriegen, die wir auswärts hinkriegen."

Sander weiß selbst am besten um die sportliche Lage des 1. FC Magdeburg und richtet einen Appell an die Medienrunde: "Hört mir bitte auf mit dieser Dramagestaltung. Lasst uns noch ein bisschen positiver mit dieser Situation umgehen."