FCM-Coach mit Blick auf Topspiel: "In dieser Saison wird es nicht mehr entspannt"
Magdeburg - Während der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04 findet FCM-Coach Petrik Sander (65) klare Worte für die aktuelle Situation. Zudem gibt er einen Ausblick darauf, was für ein Duell die Zuschauer erwarten dürfen.
"Wir haben eine Situation, mit der alle lernen müssen, umzugehen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison irgendwie nochmal entspannt wird", so der 65-Jährige zur aktuellen sportlichen Lage. Im Weiteren Verlauf der PK richtet der Coach ehrliche Worte an die Runde:
"Ich frage mich manchmal, warum das Glas immer halb leer sein muss. Warum kann man mit Situationen nicht positiver umgehen?" Als Beispiel nennt er den 5:4-Auswärtssieg in Fürth, wo kaum über den Sieg selbst, sondern mehr über die drei kassierten Standardgegentore geredet wurde.
"Wir können doch froh sein, dass die Konstellation so ist, dass wir uns jederzeit mit einem Erfolgserlebnis ein Stück weit befreien können", kommentiert der Trainer die aktuelle Tabellenlage. Trotzdem weiß er auch um die eigene Form: "Uns kotzt das an, dass wir hier zu Hause nicht die Leistung auf den Platz kriegen, die wir auswärts hinkriegen."
Sander weiß selbst am besten um die sportliche Lage des 1. FC Magdeburg und richtet einen Appell an die Medienrunde: "Hört mir bitte auf mit dieser Dramagestaltung. Lasst uns noch ein bisschen positiver mit dieser Situation umgehen."
Petrik Sander vor Duell mit Königsblau: "Wir werden mutig auftreten"
"Wir haben gar nichts zu verlieren", liefert Sander einen Ausblick auf das kommende Duell mit dem Tabellenführer. Seine Mannschaft wird "mutig, ohne Angst vor irgendwelchen Dingen, die vielleicht eintreten können" auftreten, sagt der 65-Jährige.
Er weiß auch, dass das Auswärtsspiel in der Veltins-Arena als Chance zu sehen ist: "Ich betrachte das als richtig gute Gelegenheit, um zu beweisen, wie gut wir sind." Gleichzeitig betont er, dass die Königsblauen im Winter sehr gute Transfers getätigt haben und enorme Stärken besitzen:
"Sie haben viele Spiele mit 1:0 gewonnen, da ist also eine defensive Stabilität vorhanden. Und mit der Qualität gepaart in der Offensive macht es sie gefährlich", so Sander. "Ich denke schon, dass Schalke bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wird."
Vorfreude dürften die Magdeburger-Anhänger beim Blick auf das letzte Duell zwischen den beiden in der Veltins-Arena empfinden: Da gelang dem FCM nämlich der 5:2-Auswärtssieg.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa