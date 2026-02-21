Drei Tore reichen nicht: FCM verliert Acht-Tore-Spektakel auf Schalke

Gelsenkirchen - In einem sehr unterhaltsamen Topspiel zeigte der 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04 immer wieder Moral, musste sich am Ende aber mit 3:5 (1:2) geschlagen geben. Zwei schnelle Antworten in Hälfte eins und zwei reichten der Elf von Petrik Sander nicht aus.

Gegen Edin Džeko (m., 39) fanden die Magdeburger keine Mittel. © Bernd Thissen/dpa

Trotz Rückstand meldete sich der FCM in der ersten Hälfte mit einer Blitzantwort zurück. Vorausgegangen war eine unglücklich abgefälschte Flanke, die ihren Weg über Reimann in den Magdeburger Kasten fand.

Doch kaum hatte der Schalker Stadionsprecher den Torschützen genannt, glich Alexander Nollenberger mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck aus und versetzte den Gästeblock in Ekstase.

Schalke drückte nach dem Ausgleich weiter und in der 39. Minute durchbrachen sie die bislang sichere Abwehrkette der Magdeburger. Edin Džeko gewann das Kopfballduell gegen Alexander Nollenberger und nickte den Ball mit seiner ganzen Klasse im Kasten ein.

Und so sah sich der 1. FC Magdeburg am Ende der ersten Hälfte einem Rückstand gegenüber. Und das, obwohl sie, wieder einmal, sehr zufrieden mit ihrer Leistung sein konnten.

In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten hatten sie sogar die Chance auf den erneuten Ausgleich, doch der Abschluss von Zukowski flog knapp links am Tor vorbei und der Kopfball von Michel traf nach Freistoß von Atik nur den Querbalken.