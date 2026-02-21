Drei Tore reichen nicht: FCM verliert Acht-Tore-Spektakel auf Schalke
Gelsenkirchen - In einem sehr unterhaltsamen Topspiel zeigte der 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04 immer wieder Moral, musste sich am Ende aber mit 3:5 (1:2) geschlagen geben. Zwei schnelle Antworten in Hälfte eins und zwei reichten der Elf von Petrik Sander nicht aus.
Trotz Rückstand meldete sich der FCM in der ersten Hälfte mit einer Blitzantwort zurück. Vorausgegangen war eine unglücklich abgefälschte Flanke, die ihren Weg über Reimann in den Magdeburger Kasten fand.
Doch kaum hatte der Schalker Stadionsprecher den Torschützen genannt, glich Alexander Nollenberger mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck aus und versetzte den Gästeblock in Ekstase.
Schalke drückte nach dem Ausgleich weiter und in der 39. Minute durchbrachen sie die bislang sichere Abwehrkette der Magdeburger. Edin Džeko gewann das Kopfballduell gegen Alexander Nollenberger und nickte den Ball mit seiner ganzen Klasse im Kasten ein.
Und so sah sich der 1. FC Magdeburg am Ende der ersten Hälfte einem Rückstand gegenüber. Und das, obwohl sie, wieder einmal, sehr zufrieden mit ihrer Leistung sein konnten.
In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten hatten sie sogar die Chance auf den erneuten Ausgleich, doch der Abschluss von Zukowski flog knapp links am Tor vorbei und der Kopfball von Michel traf nach Freistoß von Atik nur den Querbalken.
Undankbarer Start in Hälfte zwei für den 1. FC Magdeburg
Mit Ambitionen und Motivation wollte der FCM sicherlich in Halbzeit zwei starten, doch diese Pläne wurden vier Minuten nach Wiederanpfiff durchkreuzt, nachdem Karaman einen Handelfmeter zum 3:1 verwandelte und seinen Königsblauen eine komfortable Führung bescherte.
Doch auch diesmal bewiesen die Elbestädter ihren Zusammenhalt und reagierten keine fünf Minuten später mit einem klasse Tor.
Hercher gab einen hoppelnden Ball zentral auf Zukowski, der per Volley einfach mal draufhielt und das Leder im rechten Eck versenkte. Besondere Kräfte setzte der Anschlusstreffer allerdings nicht frei.
Die Gäste waren zwar bemüht, aber besonders einen Spieler hatten sie überhaupt nicht unter Kontrolle: Edin Džeko. In der 65. Minute ließ er Alexander Nollenberger im Strafraum mit einem simplen Haken aussteigen und sah dann den besser postierten Dejan Ljubičić, der den Ball zentral aus fünf Metern nur noch im Tor von Dominik Reimann unterbringen musste.
Hoffnungsschimmer für den FCM kommt zu spät
Nur drei Minuten später sorgte dann der FCM selbst für die Vorentscheidung.
Ein ungefährlicher hoher Ball in den Strafraum wollte Musonda zu Reimann zurück köpfen, das misslang allerdings komplett und stattdessen brachte der Verteidiger den Ball in den Lauf von Karaman, der alleine vor dem FCM-Schlussmann trocken zum 5:2 abschloss.
Einen kurzen Hoffnungsschimmer gab es auf Seiten der Elbestädter dennoch, als Zukowski im Strafraum der Gelsenkirchener zu Fall gebracht wurde (84.) und der Gefoulte selbst den fälligen Elfer verwandelte.
Am Ergebnis etwas ändern tat dieser Treffer allerdings nicht. Nach vier gewonnen Auswärtsspielen in Folge musste sich der FCM den Königsblauen mit 3:5 geschlagen geben.
Statistiken zum Spiel Schalke 04 - 1. FC Magdeburg
2. Bundesliga, 23. Spieltag
Schalke 04 - 1. FC Magdeburg 5:3 (2:1)
Aufstellung Schalke 04: K. Müller - T. Becker (72. Ayhan), Katic, Kurucay (72. Sánchez), N'Diaye - El-Faouzi, Schallenberg - Ljubicic (72. Sylla), Karaman, Aouchiche (81. Wallentowitz) - Dzeko (76. Gomis)
Aufstellung 1. FC Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen (46. Gnaka), To. Müller - Hercher (76. Ghrieb), Ulrich, F. Michel, Nollenberger (84. Bockhorn) - Pesch (46. Musonda), Atik (76. Tachie) - Zukowski
Schiedsrichter: Timo Gerach
Tore: 1:0 Hugonet (15./Eigentor), 1:1 Nollenberger (17.), 2:1 Dzeko (39.), 3:1 Karaman (48./Handelfmeter), 3:2 Zukowski (53.), 4:2 Ljubicic (65.), 5:2 Karaman (68.), 5:3 Zukowski (84./Foulelfmeter)
Gelbe Karten: T. Becker (2), Karaman (3) / -
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa