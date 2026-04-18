Big Points im Abstiegskampf! Blitzstart leitet zweiten FCM-Heimsieg in Folge ein
Magdeburg - Zweiter Heimsieg in Folge für den 1. FC Magdeburg! Beim 2:0-Sieg (2:0) gegen Fortuna Düsseldorf agieren die Blau-Weißen diszipliniert, konzentriert und effektiv. Die Mannschaft von Petrik Sander behält die drei Punkte an der Elbe und macht damit einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Dabei ließ sich das Team auch in Spiel eins nach Markus Anfang, und bei der Premiere von Fortunas neuem Coach Alexander Ende, nicht beeindrucken.
Es war ein Blitzstart nach Maß für die Elbestädter. Im vergangenen Heimspiel schaffte der FCM mit seinem 1:0 in der siebten Minute gegen Bochum sein schnellstes Saisontor, jetzt setzte die Elf von Petrik Sander gegen Fortuna Düsseldorf noch mal einen drauf. Nach nur zwei Minuten brachte Musonda den Ball per Flanke in den Rückraum, wo Ulrich per Volley wunderbar zur Führung traf und die Fans in der Avnet Arena in Jubelschreie ausbrachen.
Keine 120 Sekunden später fand Torschütze Ulrich per wunderschönem Außenrist-Pass Nollenberger, der alleine auf Kastenmeier zulief und es mit einem Lupfer probierte. Düsseldorfs Schlussmann bekam gerade noch rechtzeitig die Arme gehoben, sodass Fortuna Glück hatte, hier nach fünf Minuten nicht schon 0:2 hinten zu liegen.
Nach einer guten Viertelstunde legten die Blau-Weißen dann aber nach. Es war Atik, der auf der linken Seite den Ball bekam, in die Mitte zog, dabei kaum gestört wurde und dann per Steckball Zukowski fand, der nur noch den Fuß reinhalten musste, und mit seinem 17. Saisontor im 18. Spiel das 2:0 erzielte.
Im weiteren Verlauf der Hälfte kamen beide Mannschaften zu Chancen. Düsseldorfs Schlenzer (21.) flog nur knapp am Kasten von Reimann vorbei und der vollkommen frei stehende Atik hatte mit seinem Kopfball (39.) das 3:0 auf dem Kopf. Musonda prüfte Kastenmeier kurz vor der Pause noch einmal per Distanzschuss (45.), doch keine dieser Möglichkeiten fand den Weg ins Gehäuse.
So blieb es nach 45 Minuten bei der verdienten 2:0-Führung für die Blau-Weißen, die drauf und dran waren, den zweiten Heimsieg in Folge einzufahren.
FCM verwaltet Führung gegen Fortuna Düsseldorf in Hälfte zwei
Die zweite Hälfte begann ähnlich aufregend wie der erste Durchgang. Nach einer Flanke von Nollenberger lag der Ball nach einem Missverständnis des Düsseldorfer Innenverteidigers Egouli und Schlussmann Kastenmeier auf einmal im Tor (54.), allerdings gab es im Vorfeld wohl eine Abseitsstellung, weshalb der Treffer annulliert wurde.
Danach flachte die Partie etwas ab. Auch, weil die Elbestädter in den folgenden Minuten etwas passiver agierten und Düsseldorf kombinieren ließen. Die Fortuna nutzte das und kam mit schönem Passspiel mehrmals zum Abschluss (65. und 68.). Beide Versuche konnte Reimann allerdings sicher parieren.
Die vermeintliche Entscheidung erzielte dann Dariusz Stalmach nach einem Freistoß von Atik per Kopf (83.). Doch auch dieser Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen, die FCM-Fans mussten sich noch gedulden.
Diese Geduld zahlte sich aus, denn die Blau-Weißen blieben konzentriert und ließen überhaupt nichts mehr anbrennen. So blieb es bei dem 2:0, womit sich Magdeburg vorerst auf Platz 13 beförderte.
Statistik zum Spiel vom 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga
2. Bundesliga, 30. Spieltag
1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf 2:0 (2:0)
1. FC Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Mathisen, To. Müller, Nollenberger (73. Hercher) - Ulrich (75. Stalmach), F. Michel, Gnaka - Musonda, Zukowski (89. Ahl-Holmström), Atik (90.+3 Tachie)
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Heyer (62. M. Zimmermann), Oberdorf, Egouli, Iyoha - Tanaka - El Azzouzi, Suso (88. Hettwer) - Appelkamp (72. Sauck) - Ljubicic (62. Celar), Itten
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)
Tore: 1:0 Ulrich (2.), 2:0 Zukowski (16.)
Gelbe Karten: Zukowski (5) / El Azzouzi (9), M. Zimmermann (4), Egouli (4)
Titelfoto: Julius Frick/dpa