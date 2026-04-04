"Erste Halbzeit war überragend": FCM-Akteure nach Heimsieg erleichtert

Magdeburg - Nach dem so wichtigen 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum und den Sprung auf den 13. Platz ist die Erleichterung bei den Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg merklich zu spüren. Trainer und Spieler blicken mit Zufriedenheit auf das Duell.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat der FCM das Momentum klar auf der eigenen Seite. © Swen Pförtner/dpa

"Wir haben zu wichtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Bei allen Dingen, die wir zu Hause schon erlebt haben: Die erste Halbzeit war überragend", äußert sich FCM-Coach Petrik Sander (65) in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die Zufriedenheit ist absolut berechtigt: Der FCM war in sämtlichen Statistiken die bessere Mannschaft.

Seit November 2025 hatten die Elbestädter im eigenen Stadion keinen Erfolg mehr bejubeln dürfen. "Erster Heimsieg in diesem Jahr klingt schrecklich, aber es war wichtig. Die Mannschaft hat die Situation komplett angenommen und ist sich der Situation sehr bewusst", so Sander.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen sind die Blau-Weißen auf einem sehr guten Weg und stehen zurzeit auf Platz 13. Trotz des Positivtrends bleibt Sander vorsichtig: "Jeder kann gegen jeden punkten. Es wird hier keine frühzeitige Entscheidung geben, was den Klassenerhalt angeht, aber wir haben das Momentum auf unserer Seite."

Ein Sonderlob hatte der Coach für Ex-Bochumer Bockhorn, der unter anderem das 1:0 mit einleitete: "Kompliment an Herbert Bockhorn, was der heute an Metern abgerissen hat. Und das nach so einer langen Zeit, die er nicht gespielt hat. Das war richtig gut und hat der Mannschaft geholfen."