Ex-Magdeburger hat gewartet, dass Ehefrau einschläft, "damit sie mich nicht hemmungslos weinen sieht"

Magdeburg/Italien - Im Sommer 2022 wechselte Cristiano Piccini (33) zum 1. FC Magdeburg und erlebte trotz kleinerer Verletzungen anderthalb durchaus starke Jahre an der Elbe. Die Hölle hatte der italienische Abwehrmann zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits hinter sich.

Cristiano Piccini (33, l.) absolvierte 32 Pflichtspiele für den FCM und steuerte dabei fünf Treffer und eine Vorlage bei. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich verbrachte Nächte damit, darauf zu warten, dass meine Frau einschläft, damit sie mich nicht hemmungslos weinen sieht", sagte der 33-Jährige nun im Interview mit der "Gazzetta dello Sport" über sein schwieriges Leben als Fußballer.

Jahrelang litt der Rechts- und Innenverteidiger im Laufe seiner wechselhaften Karriere an Depressionen.

2014 wechselte Piccini als hochgejubeltes Talent zu Betis Sevilla - zu früh, wie er heute meint. "Ich ging weg und war noch ein Kind. Hier und da ein Drink, eine Zigarette im Mund. Alles landete auf Twitter und ich wurde massakriert, weil ich nicht als Profi angesehen wurde, und sie hatten recht, ich war noch kein Profi", erinnerte er sich.

Dann zog sich der Italiener auch noch einen Kreuzbandriss zu, weshalb die Fans ihn abgeschrieben hätten. Einen Treffer nach seiner Rückkehr gegen Leganés bejubelte er in Richtung Fans mit den Worten "Haltet die Klappe, Ihr H****söhne". Ein Lippenleser habe ihn enttarnt, anschließend sei das Tischtuch komplett zerschnitten gewesen.

Vor allem die Kommentare in den sozialen Netzwerken setzten Piccini, der immer wieder selbst seinen Namen suchte, zu.