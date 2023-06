Ein Hauch Königsklasse: Der 1. FC Magdeburg bedient sich bei Inter Mailand!

Magdeburg - Von Mailand nach Magdeburg! Der 1. FCM hat Abwehrtalent Andi Hoti (20) von Champions-League-Finalist Inter an die Elbe gelockt.

Transfer-Coup für den 1. FC Magdeburg! Geschäftsführer Otmar Schork (65, r.) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Andi Hoti (20). © 1. FC Magdeburg

Der Innenverteidiger wechselt zur kommenden Saison fest nach Sachsen-Anhalt, wie der Zweitligist am Freitagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gab.

Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der Verein hingegen keine Angaben, laut transfermarkt.de werden rund 250.000 Euro Ablöse fällig.

"Mit Andi Hoti bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der mit unserem FCM den nächsten Schritt gehen will. Er hat das Potenzial, sich auch in der 2. Liga durchzusetzen. Der Wechsel stand schon seit einiger Zeit fest, jedoch bedurfte es noch einer formellen Erledigung, die nunmehr erfolgt ist", erklärte Geschäftsführer Otmar Schork (65) im offiziellen Statement.

Hoti war in der vergangenen Saison an die Zweitvertretung des SC Freiburg ausgeliehen und stand in 23 Drittliga-Partien (ein Tor, eine Vorlage) für die Breisgauer auf dem Rasen.

Ausgebildet wurde der kosovarische U21-Nationalkicker beim Schweizer Spitzenklub FC Zürich, bevor er 2020 in den Nachwuchs der "Nerazzurri" wechselte.

Allerdings sollte ihm der Sprung in den Herrenbereich dort noch nicht gelingen. Der 1,91-Meter-Hüne kam 41 Mal für die U19 der Mailänder zum Einsatz, jedoch nie für die Profis.