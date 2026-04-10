Duell der Gegensätze: FCM mit schwieriger Aufgabe gegen SC Paderborn

Magdeburg - Die letzten Wochen herrschte beim 1. FC Magdeburg im Hinblick auf die Ergebnisse eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Nach zuletzt zwei Siegen geht es für die Elbestädter am kommenden Sonntag um 13 Uhr auswärts gegen den Aufstiegsaspiranten aus Paderborn .

Im Hinspiel unterlagen die Magdeburger zu Hause mit 0:1. © Andreas Gora/dpa

"Es begegnen sich zwei Mannschaften, die unterschiedliche Aufgaben vor sich haben", blickt FCM-Coach Petrik Sander (65) auf die kommende Partie. "Die einen, die Richtung Aufstieg schielen und dann wir, die sich unten befreien wollen. Es spielt aktuell aber keine Rolle, gegen wen wir spielen."

Die Formtabelle gibt den Magdeburgern recht, denn dort befinden sie sich aktuell auf Rang sieben.

Entsprechend selbstbewusst äußert sich auch Sander: "Ich hoffe, dass wir mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen bei den Gegnern das Gefühl auslösen, dass wir gefährlich werden können. Wir haben keinen Grund, uns kleiner zu machen, als wir sind."

Besonders auswärts klappt es in der Rückrunde besonders gut: Sechs Siege konnte der FCM bereits auf fremden Rasen einfahren und steht in der Auswärtstabelle auf Platz sechs.