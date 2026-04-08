"Habe mich sehr müde gefühlt": FCM-Verteidiger Musonda spricht über schwierige Wochen

Magdeburg - Mit dem schnellsten Saisontreffer des 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum (4:1) gab es noch eine weitere Premiere: Denn Verteidiger Lubambo Musonda (31) konnte sich mit seinem Führungstreffer zum ersten Mal in der laufenden Saison als Torschütze feiern lassen. Für ihn ein "fantastisches Gefühl", besonders nach den vergangenen Wochen.

In den vorigen beiden Partien konnte Lubambo Musonda (31) sowohl einmal treffen als auch einmal vorlegen. © Swen Pförtner/dpa

Auch wenn der Positivtrend aktuell überwiegt, war der Start in das Kalenderjahr für Musonda nicht einfach: "Ich versuche die beste Version meiner selbst zu sein. Es waren schwierige letzte Wochen für mich, nachdem ich vom Afrika-Cup wiedergekommen bin. Mein Körper war nicht in Form, es war eine Zeit, in der ich mich sehr müde und schwer gefühlt habe."

Mittlerweile hat der 31-Jährige allerdings bewiesen, dass Magdeburg wieder auf ihn zählen kann und er sich in einer blendenden Form befindet: "Ich habe mit den Physios daran gearbeitet, das hat mir sehr geholfen. Ich bin jetzt in einer deutlich besseren Verfassung."

Auf Nachfrage, ob der Sambier sich nun auch automatisch für die Startelf im nächsten Spiel empfohlen hat, kann er nur schmunzeln: "Das kann ich leider nicht beantworten, das hängt von den Trainern ab."

Aktuell stehen die Blau-Weißen auf Tabellenrang 13, haben aber nur einen Punkt Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz.