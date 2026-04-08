"Habe mich sehr müde gefühlt": FCM-Verteidiger Musonda spricht über schwierige Wochen
Magdeburg - Mit dem schnellsten Saisontreffer des 1. FC Magdeburg gegen den VfL Bochum (4:1) gab es noch eine weitere Premiere: Denn Verteidiger Lubambo Musonda (31) konnte sich mit seinem Führungstreffer zum ersten Mal in der laufenden Saison als Torschütze feiern lassen. Für ihn ein "fantastisches Gefühl", besonders nach den vergangenen Wochen.
Auch wenn der Positivtrend aktuell überwiegt, war der Start in das Kalenderjahr für Musonda nicht einfach: "Ich versuche die beste Version meiner selbst zu sein. Es waren schwierige letzte Wochen für mich, nachdem ich vom Afrika-Cup wiedergekommen bin. Mein Körper war nicht in Form, es war eine Zeit, in der ich mich sehr müde und schwer gefühlt habe."
Mittlerweile hat der 31-Jährige allerdings bewiesen, dass Magdeburg wieder auf ihn zählen kann und er sich in einer blendenden Form befindet: "Ich habe mit den Physios daran gearbeitet, das hat mir sehr geholfen. Ich bin jetzt in einer deutlich besseren Verfassung."
Auf Nachfrage, ob der Sambier sich nun auch automatisch für die Startelf im nächsten Spiel empfohlen hat, kann er nur schmunzeln: "Das kann ich leider nicht beantworten, das hängt von den Trainern ab."
Aktuell stehen die Blau-Weißen auf Tabellenrang 13, haben aber nur einen Punkt Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz.
1. FC Magdeburg mit klarem Formhoch
Der Sieg im Abstiegsduell mit Bochum ist für den Sambier von enormer Bedeutung und hilft sehr: "In der aktuellen Situation, in welcher wir uns befinden, war es ein sehr gutes Gefühl. Es hat unserem Selbstbewusstsein sehr gutgetan. Es war fantastisch für das Team", sagte der 31-Jährige im Rahmen einer Medienrunde.
Musonda leitete den Vier-Tore-Nachmittag des FCM mit seinem Führungstreffer per Kopf ein, wobei zu spüren ist, wie gut ihm dieser Erfolg getan hat: "Es war ein herausragendes Gefühl, besonders, weil wir dann gewonnen haben. Wir wollten die drei Punkte unbedingt und dazu noch ein Tor zu machen hat sich umso besser angefühlt."
Trotzdem ist weiterhin Vorsicht geboten, denn eine Rettung ist keinesfalls in Sicht. Trotzdem gibt die Form der Elbestädter natürlich Selbstbewusstsein und Motivation: "Wir sind alle sehr positiv gestimmt. Wir arbeiten hart und versuchen so viele Punkte wie möglich zu erspielen, um in der Liga zu bleiben", so Musonda.
Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) wartet der SC Paderborn auf die Elbestädter. Musonda erwarte "kein einfaches Spiel". Mit einem Sieg könnten die Magdeburger einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Auch, weil es in den Parallelspielen gleich drei direkte Aufeinandertreffen der Konkurrenz gibt.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa