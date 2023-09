Elfadli wohl fit für Spiel in Nürnberg: 1. FC Magdeburg auf Siegeskurs?

Magdeburg - Am morgigen Sonntag ist der 1. FC Magdeburg zu Gast im Frankenland. Ein Sieg gegen Nürnberg wäre entscheidend, um die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Durch einen Erfolg könnte der Abstand zum Tabellenführer Hamburg auf nur einen Punkt verkürzt werden. Im letzten Spiel im Max-Morlock-Stadion siegte die Titz-Elf mit 2:1. Die Aussichten für einen erneuten Auswärtssieg sind vielversprechend, trotz Erkältungssorgen beim FCM.

Der FCM fügte den Nürnbergern am 15. Spieltag der Vorsaison eine empfindliche Heimniederlage zu. Cristiano Piccini (31, r.) wurde beim 2:1-Sieg zum Doppelpacker. © Daniel Karmann/dpa

Auf der Pressekonferenz lobte Titz (52) den kommenden Gegner in typischer Trainer-Manier.

Der FCN sei, betonte der 52-Jährige, eine "spielstarke Mannschaft", die in der Lage ist, "von hinten heraus zu kombinieren".

Besonders beeindruckt zeigte er sich von den jungen, dribbelstarken Spielern im Kader, allen voran der 17-jährige Can Uzun (17), der in sieben Ligaspielen vier Treffer erzielte und im "1-gegen-1-Dribbling" besonders stark ist.

Gerade auf diese Duelle kommt es im Auswärtsspiel an. "Wir müssen uns in den Zweikämpfen durchsetzen, die Abstände eng halten und darüber in die Balleroberung kommen", betonte der Fußballlehrer unmissverständlich.

"Die Null muss stehen!", eine Devise, die von Huub Stevens geprägt wurde und längst zum geflügelten Wort geworden ist, scheint auch in Magdeburg angekommen zu sein. Nach torreichen Partien auf Schalke und zu Hause gegen Hertha, die Titz zwar als "zwei Spiele, die nicht oft stattfinden werden", beschrieb, gab es viel Diskussionen über die defensiven Probleme beim FCM.



Der Trainer sah es entspannt und sagte, dass die Mannschaft gegen Paderborn bereits "sehr stabil verteidigt und nur sehr wenig zugelassen hat".



"Die Defensivstabilität ist ein entscheidender Faktor in der zweiten Liga, den wir für uns als äußerst wichtig erachten. Das ist uns auch lange Zeit gut gelungen", betonte er deutlich und zuversichtlich.