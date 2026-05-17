1. FC Magdeburg gegen Kaiserslautern: Das solltet Ihr bei der Anreise beachten
Magdeburg - Am heutigen Sonntag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.
Zum Spiel gegen die Kicker aus Kaiserslautern setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.
Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:
- Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof – Herrenkrug)
- Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof/Kölner Platz – Cracau)
- Straßenbahnlinie 9 (Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform)
- Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Alter Markt – Arenen)
Vor Spielbeginn verkehrt die Linie 15 im 15-Minuten-Takt. Nach Spielende fährt sie im dichten Takt ab der Haltestelle Arenen zurück zum Hbf./Willy-Brandt-Platz und zum S-Bahnhof Neustadt.
Bei der Linie 4 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden.
Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.
Magdeburg vs. Kaiserslautern: Polizei beobachtet Fan-Mengen
Die Polizei rechnet vor allem in der Innenstadt und auf den Hauptstraßen zum Stadion ab den Mittagsstunden mit einem hohen Verkehrsaufkommen.
Auch noch Stunden nach dem Abpfiff muss mit Behinderungen gerechnet werden. Darunter fallen Staus und möglicherweise Straßensperrungen.
Folgende Straßen werden nach Spielende vorübergehend zweispurig als Einbahnstraße befahrbar sein:
- Gübser Weg
- Friedrich-Ebert-Straße
- Georg-Heidler-Straße
Für die reibungslose An- und Abreise wird eine Drohne der Polizei zur Aufklärung der Verkehrsströme eingesetzt.
Titelfoto: MVB/Peter Gercke