1. FC Magdeburg gegen Kaiserslautern: Das solltet Ihr bei der Anreise beachten

Magdeburg - Am heutigen Sonntag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern in der Avnet-Arena statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Was Fans bei der An- und Abreise beachten müssen.

Zum Match zwischen Magdeburg und Kaiserslautern reisen am Sonntag wieder zahlreiche Fußballfans in die Elbestadt. (Archivfoto) © MVB/Peter Gercke

Zum Spiel gegen die Kicker aus Kaiserslautern setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet-Arena:

Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof – Herrenkrug)

Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof/Kölner Platz – Cracau)

Straßenbahnlinie 9 (Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform)

(Neustädter See – Hauptbahnhof – Reform) Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof – Alter Markt – Arenen)

Vor Spielbeginn verkehrt die Linie 15 im 15-Minuten-Takt. Nach Spielende fährt sie im dichten Takt ab der Haltestelle Arenen zurück zum Hbf./Willy-Brandt-Platz und zum S-Bahnhof Neustadt.

Bei der Linie 4 muss ein kleiner Fußweg von der Haltestelle "Heumarkt" in Kauf genommen werden.

Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei den MVB.