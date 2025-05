Erst schwach, dann gnadenlos: 1. FC Magdeburg feiert wilde Abschiedsparty!

Magdeburg - Mit einem 4:2-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf beendet der 1. FC Magdeburg eine richtig starke Saison, in der definitiv sogar mehr drin gewesen wäre. Nach schwacher erster Hälfte drehte der FCM nach Wiederanpfiff auf und verwandelte die Avnet Arena in ein Tollhaus. Am Ende steht Rang Fünf in der 2. Bundesliga - ein bärenstarkes Ergebnis. Nach dem Abpfiff wurden dann gleich mehrere Spieler verabschiedet.